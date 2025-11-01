Coluna Isto Posto

UM PSIQUIATRA ESCLARECE-NOS
Sociopata é uma palavra usada para descrever uma pessoa que sofre de sociopatia, um transtorno de personalidade que provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial.
“A sociopatia é caracterizada por um egocentrismo exacerbado, que leva a uma desconsideração em relação aos sentimentos e direitos das outras pessoas.”
“Um sociopata não tem apego aos valores morais e é capaz de simular sentimentos para conseguir manipular os outros”. Além disso, a sua incapacidade de controlar as suas emoções negativas torna muito difícil estabelecer um relacionamento estável.
A sociopatia não tem cura. No entanto, seus efeitos podem ser mitigados através da psicoterapia e da prescrição de medicamentos. A expressão sociopata funcional designa uma pessoa que, apesar de sofrer de sociopatia, tem essa situação sob controle, ou seja, os efeitos da sociopatia não afetam muito a sua interação com outras pessoas.
Diferença entre sociopata e psicopata
Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tanto a psicopatia como a sociopatia são considerados transtornos de personalidade antissocial e têm muitas características semelhantes, o que explica o fato de muitas vezes serem vistos como sinônimos.
Há muitos traços em comum: “a desconsideração por leis, normas sociais e direitos de outras pessoas;” ausência de sentimento de culpa; comportamento violento.
Uma das principais diferenças é que o psicopata não sente remorso ou tem empatia, ao passo que o sociopata tem esses sentimentos em algum nível, apesar disso muitas vezes não ser o suficiente para impedi-lo de prejudicar outras pessoas.
Aos poucos as tradições do Natal – tão íntimas – vão se alterando em Cascavel. As renas, por exemplo, aos poucos, já estão cedendo seus lugares às caríssimas capivaras de taquara… Não se admirem se no dia de Natal, na Avenida, aparecerem os Reis Magos dançando Funk.
A propósito: Quando a opinião pública vai tomar conhecimento das “provas anunciadas por Paranhos” de que Ele não é o que Evandro Roman afirmou PUBLICAMENTE que é? Pelo jeito… Nunca.
Alguns blogs estão afirmando que o apresentador da Globo, que afirmou que o “Criança Esperança” havia batido todos os recordes da arrecadação, desprezou a verdade. E pergunta: “Como ele iria saber se o programa foi GRAVADO dias antes de ir ao ar?” Nota-se que há algum tempo em televisão está se respeitando muito pouco a verdade.
Por falar em TV… Este ano o “Dia da Bondade”, que ERA TRADIÇÃO, passou e foi descartado pela Tarobá. No ano passado, já haviam trazido de fora duas “espertas especialistas” (sic) que “demoliram o evento”. – Nem tudo nesse ramo pode prescindir de gastos (apesar de “alucinações contra custos”) e da experiência de profissionais. Amadores servem, e “mesmo assim talvez”, em varejos, não em comunicação.
“Quer dizer, então… que somos todos traficantes”! E não sabíamos!
Parece que passaram a seguir religiosamente o ensinamento deixado pelo animalesco Lenin – “Xingue-os pelo que você faz… Condene-os pelo que você É.”
