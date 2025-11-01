Coluna Isto Posto

UM PSIQUIATRA ESCLARECE-NOS

Lembra de alguém? Eu lembro “ALGUNS”

(Repasso)

Sociopata é uma palavra usada para descrever uma pessoa que sofre de sociopatia, um transtorno de personalidade que provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial.

“A sociopatia é caracterizada por um egocentrismo exacerbado, que leva a uma desconsideração em relação aos sentimentos e direitos das outras pessoas.”

“Um sociopata não tem apego aos valores morais e é capaz de simular sentimentos para conseguir manipular os outros”. Além disso, a sua incapacidade de controlar as suas emoções negativas torna muito difícil estabelecer um relacionamento estável.

A sociopatia não tem cura. No entanto, seus efeitos podem ser mitigados através da psicoterapia e da prescrição de medicamentos. A expressão sociopata funcional designa uma pessoa que, apesar de sofrer de sociopatia, tem essa situação sob controle, ou seja, os efeitos da sociopatia não afetam muito a sua interação com outras pessoas.

Diferença entre sociopata e psicopata

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tanto a psicopatia como a sociopatia são considerados transtornos de personalidade antissocial e têm muitas características semelhantes, o que explica o fato de muitas vezes serem vistos como sinônimos.

Há muitos traços em comum: “a desconsideração por leis, normas sociais e direitos de outras pessoas;” ausência de sentimento de culpa; comportamento violento.

Uma das principais diferenças é que o psicopata não sente remorso ou tem empatia, ao passo que o sociopata tem esses sentimentos em algum nível, apesar disso muitas vezes não ser o suficiente para impedi-lo de prejudicar outras pessoas.