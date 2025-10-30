Coluna Isto Posto

RATINHO – APRESENTADOR – CANSOU DAQUI?

Cascavel e Paraná - O apresentador e empresário Carlos Massa, 69, conhecido popularmente por Ratinho, revelou ter se tornado um morador permanente no Paraguai. Sua assessoria afirmou que a mudança aconteceu após o comunicador obter a cidadania do país. Para se tirar a cidadania paraguaia não é necessário que brasileiros tenham parentesco ou laços matrimonias com um cidadão paraguaio. Existem duas formas de se conseguir a cidadania, que são: por período de residência e por programa de investimento. Até o fechamento desta Coluna aguardávamos detalhes que esclarecessem de forma mais clara de como vai ele – a partir de agora – conviver com a função de apresentador de TV no Brasil e novo status residencial… é possível conciliar-se com essas duas presenças, todo os dias? E mais suas empresas? Deve estar tudo calculado numa nova fase de vida e, seus seguidores, claro, passarão a tomar conhecimento com o “passar das horas”.

Ratinho-Pai a bordo de uma cidadania paraguaia e tendo Ratinho-Filho como candidato à Presidência da República no Brasil, mesmo antes de qualquer “confirmação de fatos” já estaria aí uma fatal e demolida qualquer cogitação do apresentador de apoio à candidatura Lula na próxima eleição. Ratinho-Pai, com sua enorme popularidade, seria, nessa “nova embalagem”, um obstáculo considerável ao PT evidente que todos seus focos seria em favor do filho. Assim, pergunta-se: Como apresentador, Ratinho já estaria tendo que enfrentar reações petistas com relação ao SBT? Algo deveras muito sério envolve esse novo clima que dá a entender – primeiramente – que Ratinho-Filho é, realmente candidato à Presidência… Por outro lado, que o PT – “useiro e vezeiro” como se sabe em não respeitar qualquer dificuldade às suas intenções e buscar demoli-las, principalmente “atropelando” o que chama de “inconvenientes”, buscando afasta-los, já deve ter se insinuado em busca de tentar influenciar a posição de Ratinho-Pai, disposto, parece, até a mudar de País e não aceitar manobras petistas que indicam já estarem sendo cogitadas em torno do SBT. O SBT já estaria coonestado pelo PT e o apresentador já teria percebido que virá incômodo, repelindo-os na ameaça do: Não venham que eu vou!! Várias são as hipótese que só o tempo irá esclarecer.

FOLHETINS

A postura do site de notícias que se conhece por MSN despencou da habitual linha jornalística que se conhece por “ética” e, passou a pasteurizar suas informações pelo vexatório, inconveniente e condenável modelo subjetivo colocado – como condenação – em deformadas informações sobre Bolsonaro e demonstrado até sentimento de ódio a tudo o que tente inspirar qualquer tendência que seja do que chamam de “Direita”. Triste exemplo para o jornalismo informativo que é proposto para ser exercido PELO OBJETIVO – bem ao contrário, pois, da deformação que, nesse caso aqui apontado, é conduzido pela virulência da deturpação. Subjetivismo o jornalismo também pratica, em casos específicos, mas não na forma de notícias e, sim, por identificação de parte de quem se antecipa como tal, que assine, que revele que não usa máscara, que não seja camuflado.