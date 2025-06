Coluna Isto Posto

QUE HONRA

Cascavel e Paraná - Me senti honrado em minha profissão quando, após uma entrevista coletiva em Foz do Iguaçu, com esse “ministro Haddad”, então ministro da Educação, ele, ao término e ao levantar, dirigiu-se a mim e apontando o dedo, disparou:

– “Nunca mais na minha vida concedo entrevista a você.” Comigo, naquela coletiva, estavam os colegas Marcio Pina e Bolivar Cacau Negreiros. A reação de Haddad me levou a responder-lhe:

– Ministro… Essa sua posição ao invés de me humilhar, ao contrário, me honrou!!

E aí está hoje “aquele de então”, na Fazenda, em gestão que o Brasil está assistindo e que vem a ser “aumento de impostos”. Esse último, de agora, atingindo a população em geral, pois aumentará mais ainda o ônus da agricultura e, em consequência, a comida de todos que ficará mais cara.

Deputados e Senadores estão gritando – mais para fazer número em busca de votos do que tomando posição – são assim por natureza – e disseram: “Taxar, taxar, taxar, não pode e não será nunca a saída. É preciso cortar despesas. Se o governo não assumir sua parte e apresentar propósitos reais de enxugar essa máquina pesada e pouco eficiente, nós não vamos aceitar entregar essas contas ao brasileiro”, afirmaram. E ameaçam que poderá haver o fechamento da questão. O fechamento de questão é uma forma de orientar e garantir que as bancadas votem de forma unida sobre determinado tema. Por fim, com ou sem discussões, do que nós – povo – temos certeza é que a decisão sobre mais impostos já está tomada será aplicada, e as ameaças de reações não passam daquela certeza que está em tudo o que falam os legisladores deste País, ou seja, na linguagem bem popular, popularíssima, que vem a ser: “Papo furado”…