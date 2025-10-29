Coluna Isto Posto

PESQUISAS

Cascavel e Paraná - O Site de notícias do blog que se identifica como sendo MSN – nos atira à Cara informação de que o tal Site colheu dados que dão conta de que Lula “dobra o número de intenções de votos” sobre qualquer candidato. Confesso que passei algum tempo sem conseguir parar de rir. Gritei para o Chico Anízio, que a memória dele de humorista estava liquidada, só não sei se ele recebeu ou ouviu meu recado lá no além, para aonde irei algum dia. Estou lembrado que, em certa ocasião, fui procurado por um cidadão que me dizia desejar denunciar “umas tramoias” (expressão dele) em torno de pesquisas que haviam sido encomendadas e nas quais ele trabalhara. O conteúdo de suas denúncias era extenso e revelava o que – também ele – chamava de “malandragens”. Me esclarecia que não havia como se provar que a pesquisa era forjada, haja vista que elas eram feitas realmente – feitas em meio ao povo – as questões eram de fato formuladas e as respostas anotadas. Tudo seguia o método “honesta e tecnicamente exigido”. À certa altura, frente a tantas observações de correção, procurei saber, então, onde estavam as “malandragens” que ele dizia existirem, já que não parava de afirmar que tudo era feito de forma correta? Foi quando ele esclareceu que a malandragem estava nos locais escolhidos para as abordagens e nos detalhes que deveriam ser observados, como, por exemplo, “pessoas a serem perguntadas”. Essas seriam as que estivessem, por exemplo, com cigarro apagado entre os dedos. Significava dizer que “aqueles” é que faziam parte do que ele chamava de “malandragem” na construção de pesquisa destinada a induzir eleitores sobre preferências eleitorais. Outros “indicativos” também eram usados além do cigarro, como relógio no pulso direito; mão esquerda no bolso; bonés verdes, brancos ou roxos, cores raras em bonés, e assim sucessivamente. Só esses eram abordados. Leonel Brizola certa vez demoliu o próprio Ibope, provando que o “famoso instituto” havia forjado pesquisas contra ele, numa eleição para o governo do Rio de Janeiro. Pois foi a partir daquela desmoralização do Ibope que muitos passaram a praticar pesquisas “pesquisando mesmo”, todavia, a bordo do que aquele denunciante insistia em gastar sobre elas o termo “malandragem.” À época ele não aceitou se identificar. Então, fiquei impossibilitado de denunciar, afinal, não “havia provas” – como dizem hoje Lula e o PT em torno das falcatruas que os envolvem. A propósito: E as pesquisas de agora pró Lula, hein? Já estão sendo propagadas “pelos cretinos” – redatores principalmente – como dizia Olavo de Carvalho em vida. Saibam que é essa a forma como a esquerda faz campanha… utiliza falsos dados para que todos petistas tenham e façam – da mentira – a principal maneira de enganar o votante.

GRIFE

“Quando todas as armas forem propriedade do governo, este decidirá de quem serão as outras propriedades.” Benjamin Franklin



FOLHETINS

O sistema de radares em Cascavel, deixado por Leonaldo Paranhos – continua a “massacrar a população” através de formas que estimulam infrações e, com isso, garantem uma vida tranquila “aos manos” tanto na venda dos aparelhos como ao longo de suas operações. A “Criatura” foi embora, mas deixou o sistema “como fera predadora” dilacerando a presa ao atacá-la. 83 mil multas sendo que a cereja do bolo deles – multadores –vem a ser o que chamam de excesso de velocidade, já que o limite que decidem, sem fundamentos técnicos, é um que se torna incompatível com a necessidade viária de hoje. Esse pessoal – que Renato Silva aceitou manter por exigência de Paranhos – não revela que não reúne aptidão para gestão viária. Na verdade, ESFOLAM não apenas o sistema como até a economia da cidade através de “24 MILHÕES DE REAIS” que são retirados do sistema circulante e enviados para o sistema de radares que é explorado, ao invés de implantação de operações educativas. É dinheiro de nossa economia que passa a ser retirado do comercio para “O SISTEMA” implantado que encontrou até uma forma rançosa de multar “até carro parado”. Aplicaram tanta estupidez no nosso trânsito que conseguiram desarticular até o sistema de estacionamento na Avenida Brasil. Para esfolarem mais ainda a população, encomendaram um veículo COM VÁRIAS CÂMERAS que “passa fotografando carros estacionados, para multá-los de forma coletiva. “Uma passada” por dia já basta para “forrarem a cartucheira”. Quem no mundo de hoje anda a 40 por hora? Isso é uma verdadeira cilada bolada por “especialistas em coices”. Estranhamos a ACIC até hoje não ter encarado esse absurdo, já que, infelizmente, nossa Câmara de Vereadores – por razões inconfessáveis – mantém-se alheia a tantos e tantos problemas de nossa cidade, principalmente os de trânsito que, colocou ali “em seus cantos” pessoal inabilitado… inoperante. Fica advertência ao prefeito Renato Silva: Assuma como prefeito, caro Renato, seguir a linha do anterior vai demolir – se já não o fez – sua imagem por inteiro… se já não o fez.