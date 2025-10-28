Coluna Isto Posto

NOVOS RUMOS

Cascavel e Paraná - Com a imagem desgastada, como tudo o que hoje aparece na Globo, o apresentador do Jornal Nacional deve ter sido convencido a vincular-se a uma nova bossa na área financeira, tanto que se autopropaga nessa Nova Área, aconselhando IDOSOS a metas que proporcionam fontes de rendas extras. Aliás, isso anda ocorrendo nos últimos dias tanto com ele como também com “outras figuras populares” que aparecem muito para o público. Assim, afastado do jornalismo como propagam, para dedicar-se a “fuçar num novo Funk” financeiro, como se nota, eis o dito cujo “promovendo, como garoto-propaganda, investimentos, via Sites e… Ele e a Globo passam (vai que dá certo?) a esperar resultados “de lamber os beiços via picaretagem”. Em princípio, nada de errado na tentativa. Embora os detalhes estejam em clima muito superficial, havendo logística, parece mesmo que não custa tentar. Certamente deve ter sido “bolada uma Forma” muito bem planejada… a despertar expectativa através de expressão: “Vai que dá certo”? Se, diante da propaganda que está sendo feita em todo esse Brasil, estamos “percebendo” essa nova atividade, fica claro que os que estão buscando instalar e fazer funcionar “esse novo esquema” devem ter se despertado para a realidade de que “produz dinheiro e muito, muito mesmo, bastando “moldar uma espécie de “Aplicativo” para busca-lo – como que emprestado – e fazê-lo operar numa nova função no mercado. E a confirmação de que “dinheiro há” e muito mesmo para alimentar essa nova “descoberta de ação”, a ação inventada para aproveita-lo… Não roubá-lo, mas, digamos, tomá-lo emprestado – e, sobre a certeza de que há”, basta se constatar a roubalheira contra os aposentados do INSS… Tanto que os da quadrilha que foram “no ninho” aplicaram uma fantástica “Mordida via plano disfarçado de financeiro” sobre ele e, aí uma necessária CPI , assim como está até o irmão de Lula dando “mais umas braçadas”, agora nessa área cobiçada. Dinheiro há, vejam também o dos Fundos de Pensão. Alguém deve ter dito: “Vamos aproveitar essa, gente… e quem sabe foi daí que bolaram uma forma de gestão, quem sabe até honesta como, por exemplo – oficializar como empréstimo” – a forma seria encomendada à área da “Malandragem” – que no Brasil tem know-how, tanto que uma ministra da economia de Collor, certa vez, mostrou-se hábil nessa área, confiscando o dinheiro de todo mundo, lembram? Assim, seria preciso saber aonde está “a grana” e torna-la útil… fazê-la “trabalhar” para os gênios. É uma das hipóteses… Onde está? Se encontra-la, é tentar pega-la num desses planos especiais “entre amigos do poder”, pois é muito, muito dinheiro, aplique-se nesse esquema e usufrua- dos rendimentos. Impossível? Você que pensa… Dinheiro há, repetimos, está borbulhando por aí… Dos aposentados foram bilhões. É descobrir “os buracos onde estão alojados” e, se alguém reclamar, é só dizer: “Está aqui”… mostrá-lo… ou um “Vale Provisório” deixado oficialmente (olha aí uma forma) no caixa” e, estamos conversados… Tudo certinho… Lembrando que no Brasil até o impossível torna-se possível ou, na pior das hipóteses… EM ALGUNS CASOS QUASE… E NA MAIORIA: COM LUCROS. Bem… talvez se tenha que ter “a chave do cofre”… Mas isso, na área do governo, Lula a tem… Quem, do PT não tem é porque não quer. Há um clima tão abrangente e irresistível que, certa vez, até um presidente foi esfaqueado. Foi quando quase tudo começou. Do resto… “quem não sabe” de tudo isso???

GRIFE

A Lei Magnitsky só é aplicada a terroristas e a quem comete crimes contra a humanidade.

FOLHETINS

Agora, a obsessão destruidora é contra a tilápia. Estão simplesmente destruindo nossos meios de produção. Chatas navegando com excesso de madeira foram filmadas e fotografadas ontem, pelos rios do norte. É a aplicação da proposta “Antonio Gransci” operando a cada semana, a cada dia, a cada hora.