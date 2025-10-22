Coluna Isto Posto

TÁ FORA O “PERDEU MANÉ”

Cascavel - Não é oficial, mas vem à cabeça e, como o hábito nos leva a pensar, a raciocinar, a conjeturar quando ainda não há confirmação… Mas há “quase” uma certeza, o que se deduz hoje é que Luiz Roberto Barroso, que pediu exoneração do STF antes do prazo que ainda dispunha, o fez porque deve ter sido avisado que “vinha chumbo grosso”… E veio, não dando tempo de camuflar – entre outras coisas – um apê em Miami no valor de 40 milhões de reais – essa lei americana de nome esquisito, mostra que é mesmo esmagadora – e “o Perdeu Mané” – o favorável à lei do aborto, aquela que permite matar criancinhas indefesas no útero da mãe – o Barroso, o que negou enfermeiras brasileiras a terem piso salarial protegido por lei – ele mesmo que não mais pode nem exigir ser tratado por V. Excia. acabou tendo confiscado o luxuoso imóvel nos EUA aonde pretendia ir agora para tentar reverter a sentença, mas foi proibido de lá entrar… e se insistir, vai preso. Vai ver que se trata de um clima que está quase pegando também Cármen Lúcia, que tenta antecipar-se ao prazo da aposentadoria estando, também ela, pedindo pra sair. Será que ela terá tempo? A “coisa” por lá – parece que “se correr o bicho pega… se ficar o bicho come”. E nesse “comes e bebes”, convenhamos… o bicho americano começa a dar provas que não está pra brincadeira… está feroz.

GRIFE

(Donald Trump) – Maduro é um torturador – ditador – assassino e traficante internacional. Tragam-no vivo ou morto. Prefiro vivo para que pague pelo que fez.

FOLHETINS

A propósito, há circunstâncias que revelam que muitos não estão levando a sério as advertências em torno da lei “Magnitsky” – Barroso foi um – e, no entanto, no dorso dessas mesmas advertências, essa lei feroz tende a se ampliar ainda mais, tanto que, até memo a CIA – que atua dentro ou fora dos EUA como o FBI – que atua “dentro do País” começam a se espichar em investigações que pretendem alcançar e agir sobre outros setores que venham prevenir a tentativa de certas intenções de plantarem “suas sementinhas” que possam germinar em solo americano. “Na América, não… Aqui não” advertiu Donald Trump, lembrando o episódio de Cuba, quando a União Soviética tentou plantar lá plataformas de lançamento de foguetes. Kennedy, à época, barrou a força naval do inimigo, com a mesma advertência: “Aqui não”, espantando – como que com ponta pés no traseiro – a Frota Comunista.

Uma condição “sine qua non” das ações americanas nas Américas é repelir – seja da maneira que for necessária – o tráfico de drogas – comércio- consumo, etc., pois tais operações provocam o risco de fazer dos Estados Unidos um país de drogados. Assim, se “a força for necessária” será usada no mundo, o País não hesitará em usá-la e não deixará por menos… Combaterá. E como se sabe, o comunismo é um dos agentes nocivos à sociedade e, assim sendo, não haverá fronteira que possa impedir deslocamentos rumo a esse tipo de criminalidade… quer queiram ou não editoriais de estupidez comunista que insistem em usar argumentos idiotas, alegando proteção ao que chamam de “soberanias” e outras tolices. Para perigos contra seres humanos não há soberanias, adverte Trump.

Espichadas conversas pelas Redes Sociais informam que tem aumentado muito as propostas de ofertas de vendas de imóveis de proprietários brasileiros nos Estados Unidos. Talvez seja resultado de muitas e muitas denúncias envolverem empresários que aqui realizam negociações envolvendo – por bons preços – “o que chamam de muitas cabeças”.