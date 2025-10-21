Coluna Isto Posto

RESPEITO À IDADE

Cascavel e Paraná - Em alguns círculos, em Cascavel, já começam agora em outubro, a planejar, MAIS UMA VEZ, a já quase “histórica agressão anual à própria história do município” que nasceu no ano de 1952. “Que se lembre, por sinal, que Cascavel teve alterada sua data de instalação para o ano de 1951”, quando na verdade, repetimos, ocorreu em 1952, como os vizinhos de Toledo que até hoje se mantiveram na data correta. Em 1951 não se criou, foi sim dada “autorização, por Getúlio Vargas, para se CRIAR o município de Cascavel”, tanto que em 1951, aqui não havia nem prefeito nem vereadores e os impostos eram recolhidos em Foz. Diga-se que a alteração dessa data do aniversário, ocorreu – NESSA NOSSA ÉPOCA QUE VIVEMOS AGORA – por interesses comerciais, pois decidiram também “supor” que novembro seria mais aconselhável que dezembro, pois um feriado em dezembro “enfraqueceria vendas de Natal”, o que não aconteceria em novembro, (acharam os “INTELIGENTES” dessa mudança) – desprezando até mesmo a lógica que sempre destacou que as vendas em dezembro contam mais com o “espírito natalino” nas emoções das compras. E assim sendo, no próximo 14 de dezembro, que abracemos esta Cascavel que ela merece, de realmente 74 anos, Cascavel de todos nós, um produto notável de toda sua honrada, pujante, valorosa, operosa, dinâmica e orgulhosa população em relação à seu admirável êxito. Êxito de todos aqueles que a ela pertencem… e que são… todos de sua admirável Sociedade. Foi em 1952 que Cascavel passou a ter prefeito – seu primeiro prefeito – e sua Câmara de Vereadores, que nasceu para o mundo. Quem conta idade a partir do útero é “Chinês”… Nós não somos chineses.

A chamada “Grande Imprensa” perdeu o lugar de “Quarto Poder” para a Internet e passou para Quinto? Se perdeu é por quê?

Fez por merecer? Muita propina? Pouca verdade?

Tem chances de voltar a ser acreditada?

Não é segredo. A própria Tarobá coloca no muro – de público – anúncio de venda de uma grande parte de sua sede. Que estranho! Mas é público. Eis a foto.