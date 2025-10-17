Coluna Isto Posto

MÁSCARAS OU CUSPIDINHAS NO PÃO E CARNES?

A foto aqui publicada na edição de hoje desta Coluna tem o objetivo de representar uma situação de necessária higiene quando da manipulação de alimentos. A moça da foto está usando, adequadamente, luvas e máscara. Sobre luvas, se torna até desnecessária qualquer explicação e, sobre a máscara, instrumento recomendado para que não se cuspa – mesmo sem querer – sobre os alimentos que serão servidos, que se diga: “Na verdade, pelo que se ouve hoje de parte de especialistas, a máscara até nem é levada em consideração em torno de proteger quem a usa mas, sim, proteger quem está sendo alvo de pingos naturais de salivas de parte de quem lida com panificação ou com carnes – sanduíches, bolos, etc”. Repetimos: Ou os manipuladores usam máscaras, ou estaremos nós, consumidores, comendo alimentos “COM CUSPE” RESPINGADO DAS BOCAS DOS MANIPULADORES. Por isso, será fundamental nesses locais de produção de alimentos, paredes de vidro transparente para nos ser possível “fiscalizar” afinal, “O Seguro morreu de velho”. E tenha certeza de que, os primeiros contrários a esses imperiosos detalhes de segurança higiênica, serão “aqueles maninhos de constante flerte com a avareza”, afinal, quem tentou produzir campanha contra a construção de um CATUAÍ – SHOPPING – (A Coluna tem provas) mais uma armação ou menos uma… não fará diferença.

Descoberto e denunciado na CPI do INSS: “Quem mais tungou as aposentadorias dos chamados “velhinhos” foi o Sindicato do Irmão do Lula.” Tá lá… basta ler pois, esperar que a TV aberta divulgue… é perda de tempo.

Não se deve alimentar admiração diante de mais uma estupidez gerada por quem foi alojado no Palácio do Planalto, posto que virou hábito. Citamos agora esse – “ou mais esse” – coice contra sociedade que vem a ser a dispensa de cursos de preparo para obtenção da carteira de habilitação. Não se admirem, pois, pergunta-se: Já esqueceram os “kits dos primeiros socorros” e, decretado justamente em meio a uma campanha na época de esclarecimentos sobre não mexer no corpo do acidentado, na ausência do médico? Várias páginas afirmaram que o fabricante daqueles kits ficou rico. E isso de agora está sendo decretado após obrigarem as autoescolas a comprarem e instalarem os caríssimos equipamentos de simulação de direção. Antes, tivemos ainda os extintores de incêndio. Lembram? Uma hora eram obrigatórios, outra hora eram dispensáveis. E assim está até agora. “O Cara” – claro que a mando de companheiros – mexeu até com as tomadas de luz. Estão lembrados? Trocou os padrões. Mas não é isso o mais grave… o mais grave é se constatar, como consequência lógica, que todos nós passaremos a correr riscos maiores ao andarmos nas ruas ou nas estradas, sabendo que nelas foram admitidas milhares de pessoas não habilitadas à condução de veículos e, com essa estupidez, nós, nossos filhos e nossos netos – demais parentes ou não, todos, enfim – estaremos correndo sérios riscos de sermos atropelados pelos “chamados barbeiros”. Dispensar a carteira e aulas de habilitação só serve para favorecer o aumento do número de acidentes nas ruas e nas estradas e, assim, a “diminuição da população – a previsão não é exagerada, pois fatalmente ocorrerá, o que, no final e na verdade, vem a ser o grande sonho da esquerda, do comunismo de Antonio Gransci e de outros semelhantes que habitam o submundo. Enfim, atirem o Brasil desses nossos tempos atuais num rio de piranhas… O Brasil escapa. Nem piranhas aceitam isso aí que o PT – Lula – et.caterva ajustaram como “máscara de gestão”. E vem mais truculências por aí… e a propósito, não esquecer também a “Educação Moral e Cívica”, disciplina que a esquerda – por não assimilar carga cultural adequada, conseguiu tirar do ensino fundamental. Coisa diabólica. Sociedade nivelada à ideologia de ignorantes – e, ignorantes são aqueles que ignoram.