Coluna Isto Posto

A PONTE DO NUNCA!

Cascavel e Paraná - Marcada para DEZEMBRO a inauguração da segunda ponte Basil x Paraguai. “Atrasos” em relação a Lula e PT já passaram a ser “Marca Registrada”. Vejam essa: Ponte pronta, há tanto tempo, então por que ter que esperar “MAIS tanto tempo ainda???” Abram logo, permitam o povo usar o que é dele, “pois o cedo já se fez e se faz tarde, muito tarde.” Abram e depois… é só deixar o “Elemento Atrasante” (aquele) dar um gole, “dizer que é coisa dele” (arrrgghh) – caminhar por alí – o que, comprovadamente, não é necessário – e… “estaremos conversados.”

GRIFE

“Tá demais”. Espertalhões e folgados ultrapassaram os limites da “tolerância” ao usarem os estacionamentos de supermercados, ali deixarem seus carros e irem trabalhar em seus outros locais, nas mais “descaradas das folgas”. Está se chegando ao estado em que, dependendo da hora, os que vão às compras nos supermercados já quase não estão encontrando vagas. Há muito tempo já deveriam ter colocado ordem na bagunça.

FOLHETINS

Cidades sem maiores atrações turísticas precisam “inventar” propostas. Um hipódromo, por exemplo, de “Cancha Reta” – bem planejado, com boa estrutura para concentração de pessoas, bares e churrasqueiras, sala de internet, certamente atrairia muita gente, principalmente nos fins de semana, tendo as corridas na Cancha Retacomo atração principal. Caberia até no “miolo” do autódromo Zilmar Beux. Ou em outra área.

Focados na produção desta Coluna, acompanhamos uma coletiva-manifestação de poucos agricultores do RGS expondo a desgraça do abandono do governo em torno dos produtores rurais daquele Estado, que também é Brasil. Me convenci de que com isso que aí está e que chamam de governo… “não nos deixam alternativa para uma volta à normalidade”.

E a propósito: Essa exposição revoltante, que ocorre em todo o País, não só no RGS, mas nos locais nos quais se tenta produzir, foi assistida através de um canal do You Tube. Infelizmente na TV aberta nada se expõe… tudo se esconde… por conveniência. E “os mudos” esquecem que “um dia acontece a inevitável secagem da fonte”.