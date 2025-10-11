Coluna Isto Posto

ARMANDO-SE NOVO “SALTO”
Cascavel e Paraná - É no pedágio, amigos. E parece ser uma armadilha já armada há algum tempo, como a fera que se encolhe, mas o faz quando se prepara para dar um salto maior. Uma espécie de “armadilha”, aquele que se dispara na hora propícia – na hora programada – para surtir seus efeitos. Futuras vítimas de uma situação nova concluem e denunciam que “está se alinhavando possível novo tipo de golpe”, que já estava armado para ser disparado logo, logo. Pelo menos é a essa conclusão a que se chega diante da última notícia divulgada pelos grupos exploradores dos pedágios, que são anunciados no Paraná, ou seja, tentam nos convencer que “venceram o que chamaram de concorrência” e isso lhes autoriza a “enxertos”. Então perguntamos: Mas que notícia é essa? A que dá conta de que “As praças de pedágio serão removidas e, em substituição, será implantado sistema de controle eletrônico! Sério? Então permitam-nos perguntar: Esse detalhe foi informado – foi esclarecido – como parte do processo na concorrência? Quantas centenas de empregos serão cancelados nesse processo e qual o impacto na economia do Estado? Reduzir custos é até compreensível em qualquer atividade econômica, mas “reduzir custos” não significa “produzir prejuízos” a uma atividade de trabalho o que irá acarretar esse tipo de reforma na cobrança. É lícito se procurar saber se esse detalhe foi informado e “ajustado à concorrência” e sabendo disso, outros concorrentes tiveram chance de recalcular seus custos (sem centenas de empregados a serem despedidos) e com isso oferecerem taxas diferentes na licitação? Esses, incluídos nesse tipo de manobra, “não parecem uns anjos”? Só muito depois de serem apontados como vencedores é que – sutilmente – tornaram pública a intenção que nos dá a certeza de que o “Bumba meu boi” estava armado… estava na alça de mira. Com o processo do pedágio, dispensando centenas e centenas de funcionários, as menores taxas – que serão naturais serem mais baixas – não deveriam ser repassadas aos motoristas? Não é o caso de se movimentar não apenas a Assembleia Legislativa, mas entidades – sindicatos – Ministério Público, etc. etc. etc.??? Diante desse novo quadro não é o caso de se ANULAR A CONCORRÊNCIA DOS PEDÁGIOS, ESSA QUE SE NOS APRESENTA MALICIOSA?
GRIFE
No avanço sobre o dinheiro dos aposentados, segundo as informações preliminares, o Sindicato do irmão do Lula era anunciado como envolvido em $23,2 milhões, isso no ano de 2020. Já essa mordida nos chamados “velhinhos”, no ano passado, chegou a $ 154,7 milhões. Repetindo: Isso só no Sindicato do irmão do Lula.
FOLHETINS
O “descaramento” de petistas acaba de ultrapassar o tolerável na CPI do roubo dos aposentados. Foi um deputado solicitar a convocação do “irmão do Lula” – apontado como o maior implicado no golpe – para que houvesse revolta e quase agressões de parte dos discípulos que se acham intocáveis, embora em volta esteja sendo apurado um dos maiores e insensatos escândalos da vida nacional. Algo que nem o CV ou o PCC seriam capazes.
Faça um teste você mesmo, Após as cinco e meia da tarde saia de carro lá pelos lados da rua Jacarezinho e adjacências. Nesse teste você constatará o “tamanho do desrespeito” que a anterior administração de Cascavel deixou-nos e, a atual mantém. Um “coice de pangaré” seria menos insultante.
150 quilômetros quer nos parecer, poderia e deveria ser reivindicado como “faixa de fronteira” para possível implantação de cassinos, que sejam liberados. Em Cascavel, hoje sem atrações turísticas, já se pensou nessa possiblidade? Será dinheiro circulando… empregos… atividades especiais em comércio, etc. ! Quem sabe tentar essa possiblidade futura por aqui, onde ninguém busca nada?
MESA DE BAR
