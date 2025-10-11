Coluna Isto Posto

ARMANDO-SE NOVO “SALTO”

Cascavel e Paraná - É no pedágio, amigos. E parece ser uma armadilha já armada há algum tempo, como a fera que se encolhe, mas o faz quando se prepara para dar um salto maior. Uma espécie de “armadilha”, aquele que se dispara na hora propícia – na hora programada – para surtir seus efeitos. Futuras vítimas de uma situação nova concluem e denunciam que “está se alinhavando possível novo tipo de golpe”, que já estava armado para ser disparado logo, logo. Pelo menos é a essa conclusão a que se chega diante da última notícia divulgada pelos grupos exploradores dos pedágios, que são anunciados no Paraná, ou seja, tentam nos convencer que “venceram o que chamaram de concorrência” e isso lhes autoriza a “enxertos”. Então perguntamos: Mas que notícia é essa? A que dá conta de que “As praças de pedágio serão removidas e, em substituição, será implantado sistema de controle eletrônico! Sério? Então permitam-nos perguntar: Esse detalhe foi informado – foi esclarecido – como parte do processo na concorrência? Quantas centenas de empregos serão cancelados nesse processo e qual o impacto na economia do Estado? Reduzir custos é até compreensível em qualquer atividade econômica, mas “reduzir custos” não significa “produzir prejuízos” a uma atividade de trabalho o que irá acarretar esse tipo de reforma na cobrança. É lícito se procurar saber se esse detalhe foi informado e “ajustado à concorrência” e sabendo disso, outros concorrentes tiveram chance de recalcular seus custos (sem centenas de empregados a serem despedidos) e com isso oferecerem taxas diferentes na licitação? Esses, incluídos nesse tipo de manobra, “não parecem uns anjos”? Só muito depois de serem apontados como vencedores é que – sutilmente – tornaram pública a intenção que nos dá a certeza de que o “Bumba meu boi” estava armado… estava na alça de mira. Com o processo do pedágio, dispensando centenas e centenas de funcionários, as menores taxas – que serão naturais serem mais baixas – não deveriam ser repassadas aos motoristas? Não é o caso de se movimentar não apenas a Assembleia Legislativa, mas entidades – sindicatos – Ministério Público, etc. etc. etc.??? Diante desse novo quadro não é o caso de se ANULAR A CONCORRÊNCIA DOS PEDÁGIOS, ESSA QUE SE NOS APRESENTA MALICIOSA?

GRIFE

No avanço sobre o dinheiro dos aposentados, segundo as informações preliminares, o Sindicato do irmão do Lula era anunciado como envolvido em $23,2 milhões, isso no ano de 2020. Já essa mordida nos chamados “velhinhos”, no ano passado, chegou a $ 154,7 milhões. Repetindo: Isso só no Sindicato do irmão do Lula.

FOLHETINS

O “descaramento” de petistas acaba de ultrapassar o tolerável na CPI do roubo dos aposentados. Foi um deputado solicitar a convocação do “irmão do Lula” – apontado como o maior implicado no golpe – para que houvesse revolta e quase agressões de parte dos discípulos que se acham intocáveis, embora em volta esteja sendo apurado um dos maiores e insensatos escândalos da vida nacional. Algo que nem o CV ou o PCC seriam capazes.

Faça um teste você mesmo, Após as cinco e meia da tarde saia de carro lá pelos lados da rua Jacarezinho e adjacências. Nesse teste você constatará o “tamanho do desrespeito” que a anterior administração de Cascavel deixou-nos e, a atual mantém. Um “coice de pangaré” seria menos insultante.