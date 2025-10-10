Coluna Isto Posto

QUEM SABE AMPLIAR A VIGILÂNCIA?

Cascavel e Paraná - Quem sabe tomarmos a iniciativa de moralizar – ou pelo menos tentar – sobre o que a cada dia recebemos informação em torno do que muitos são capazes no sentido de corromperem o serviço público? Agora mesmo sobre a denúncia de blefe do ex-prefeito em torno dos dois milhões e meio pagos para cobertura sobre a “mais linda e melhor para se viver cidade do Brasil”, com foto marcante nas páginas do diploma em moldura; Mais a turbulência dos ônibus elétricos e, ainda na área pública, essa mais recente em torno dos punhados de horas-extras pagas a apenas uma funcionária, e mais, sobre os inexplicáveis aditivos gerados por licitações não bem explicadas e, ainda lembrando e as denúncias de Evandro Roman?… E tantas e tantas outras também obscuras acusações que estão nas página sobre lotes urbanos acumulados em verdadeiros latifúndios-parentescos – enfim – diante de tantas acusações – não já teria sido ultrapassada a hora de se produzir um “melhor serviço de vigilância em torno desses dinheiros públicos” que pululam nas notícias e denúncias, mas que jamais, sobre os quais somos informados sobre em qual patamar se encontram esses valores citados por tantos, envolvendo outros tantos, mas que nunca prestam contas ao povo? A Câmara de Vereadores não deveria se encarregar desses temas, desses assuntos, mas não o faz… Por quê? Deve ter fortes razões… E como devem ser fortes. Seriam inconfessáveis? Por que não se instaurar o critério de ir uma vez ao mês – pelo menos – ao salão comunitário de cada bairro para prestar contas, levando o conteúdo do trabalho executado na Câmara e colhendo informações sobre o que foi feito pela Prefeitura naquele mês, naquele bairro? Uma interação com o povo, com a sociedade! Vejam o asfalto em Cascavel… Que desordem, maior buraqueira será impossível ficar e, pelos recursos até agora empregados… (quanto até agora?)… O que foi feito? Por onde anda aquela máquina que custou milhões e que Paranhos – o Leonaldo, propagou ser “a grande solução”, embora se saiba que essa forma de processo nunca deu certo, nem aqui e nem em lugar nenhum? E alertamos. E mesmo assim, por onde anda a máquina de milhões, chamada de “Tapa Buracos? Será que acompanhou os parquímetros que, sabe se lá aonde foram descartados, embora também caríssimos? E qual foi o balanço dessa infeliz e perdulária operação desses serviços?

GRIFE

– O Itaú Unibanco Holding firmou um acordo judicial no valor de R$ 130 milhões para encerrar a disputa com o Sindicato dos Bancários de São Paulo sobre demissões de mais de mil funcionários. O ajuste foi selado por meio de mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). Foi correto. Qualquer empresa tem o direito de demitir quem entenda demitir… É só agir com correção, com escrúpulos e não apelar para pilantragem, para vigarice… É só pagar o que deve, a quem deve. Foi o que o Itaú fez. Pagou.