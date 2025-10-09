Coluna Isto Posto

ISTO É INCRIVEL

Cascavel e Paraná - Aí em cima a expressão criada por Silvio Santos, adaptável – como rótulo – às muitas circunstâncias que ele mostrava aos domingos pela televisão. É, morreu e o quadro nem mais é programado, acho eu, mas continua a se ajustar – como título: “Isto é incrível” – até mesmo em Cascavel e, aqui, ao se referir ao transporte coletivo, através do qual foi dada uma “rasteira” tanto no povo que usa como o que não usa a bravata dos ônibus elétricos – ao custo de mais de trinta milhões – (Se não for mais em forma camuflada) e, “fora a manutenção diária” – negociata que fez à alegria de seus AMIGOS beneficiados por “esse pesadelo popular. E vejam na foto (AQUI PUBLICADA) embora amadora: Alterou-se ruas e ainda foram implantados equipamentos caríssimos em via pública para recarregamento – por conta da população – das cargas elétricas necessárias todos os dias. Fora pneus e demais acessórios, ou seja, “os amigos levam tudo ao sabor da graça – e o povo, como dizia Chico Anízio, “que se exploda” . Se não, vejamos: cascavelenses descuidados, temperados pelo ex-condenado, hoje pendurado numa secretaria, embora de menor importância do Estado, lá está certamente feliz e “lambendo os beiços” e, aqui quem não paga passagem urbana diariamente a bordo desse truque, já pagou adiantado quando da compra milionária. Já pagou adiantado, portanto, já pagou. E, os que usam o coletivo diariamente, também DIARIAMENTE ESTÃO ENTRANDO NUM VEÍCULO QUE “É SEU”, POIS FOI COMPRADO “COM SEU DINHEIRO”, TIRADO DA CONTA DA PREFEITURA E, PORTANTO, PELO “QUAL JÁ PAGOU” – E MUITO. Assim é que senhores e senhoras caríssimos passageiros: Ao entrarem num desses ônibus comprados pelo Sr. Leonaldo Paranhos, paguem PARA ANDAR NO QUE É SEU, pelo que já pagaram, fazendo esse ato pela segunda vez. Isso – repito – todos os dias ao “pegarem o ônibus”. Assim é que, para os que se conformam e não exigem uma tomada de posição e de responsabilidade, resta destacar aquele bordão popular: “Cá Um… Cá Um! Aos demais fica o registro mais uma vez: Vai, povo… Vota!!!

GRIFE

Tá virando moda? Primeiro foi em um Super Muffato de Curitiba, por causa de um chocolate. Agora foi em Santo André-SP. Um cliente se desentendeu com um segurança e foi abatido a tiros. Será que vamos ter que pedir permissão à justiça, daqui a pouco, para podermos comprar colete à prova de balas, para podermos entrar num supermercado com segurança de vida? Passa a ser aconselhável esse setor mudar os critérios de contratação de profissionais para essa área que necessita de gente especializada. Que a ganância tente ser menos feroz e pague melhor para obter melhor seleção.

FOLHETINS

Everton Ribeiro – Um atleta do futebol – Hoje Capitão do Bahia, na flor da vida que é como se identifica uma pessoa da idade dele – 36 anos – revelou no início da semana estar com “câncer na Tireoide”. Volta a pergunta: É a humanidade incompetente em busca de cura dessa verdadeira desgraça, que é o câncer, ou é a falta de interesse da chamada ciência em concentrar esforços e recursos objetivando eliminar esse mal? Essa segunda hipótese tem sido muito apontada diante da suposição de que, ao ser encontrada a cura do câncer “um verdadeiro império” irá cair. Enquanto isso, os médicos especialistas fazem o que podem, dentro de suas limitações científicas, na guerra contra esse mal.