Coluna Isto Posto

BOLA MURCHA

Cascavel e Paraná - Colegas que fazem jornalismo de “opinião” – o estilo que aceita conceitos do profissional que escreve seu texto e o assina, identificando-se, já que “conceitos na notícia em si” são condenáveis e chama-se essa prática decomposta de “subjetivismo” e decomposta – repito – em razão da notícia não aceitar essas interferências deformadoras do texto, assim, repito, colegas que opinam, identificando-se, (como fazemos aqui, nesta modesta Coluna) têm repetidas vezes informado que um tal de Antônio Gransci, destemperado fundador do partido comunista italiano, ao baixar a sepultura, deixou a sugestão estúpida, grosseira, tola e imbecil, sobre a necessidade de nações “destruírem tudo o que construíram e, a partir do nada, recomporem tudo nos moldes do modelo indecente que se conhece por comunismo”. “Ainda que mal compare”, em alguma parte de nossa vida neste País essa recomendação já começou a fazer efeito. E sabe por quê?? Porque em relação, digamos, ao futebol brasileiro, aqui, isoladamente, eu pelo menos, tomei a decisão de mandar às favas esse tipo de lazer – como assistente que sou – eu que ao longo de mais de 60 anos na área jornalística – 35 anos desse período me fiz dedicado a essa forma (esporte) de atividade profissional e, devido ao que andou e anda acontecendo com as arbitragens desastrosas, medíocres e suspeitas – mormente após implantarem “Essas Bets” assim como o tal de VAR decidi desistir. Já haviam conseguido me espantar da frente da televisão devido às insuportáveis “e grunhentas” narrações por vozes femininas e, agora, para completar a rejeição total, eis o que não é mais possível suportar que são as vergonhosas decisões desses sopradores de apitos que, após o final de muitos jogos, deveriam ser levados a uma delegacia para se justificarem diante de um delegado. Aliás, no jogo Red Bul e Grêmio, o lateral esquerdo do Grêmio dispensou os eufemismos e disse taxativamente: “O Grêmio foi roubado”… É que foi marcado um pênalti que não bateu no braço do zagueiro, portanto, não foi pênalti e um zagueiro de Grêmio foi expulso. E no Inter e Botafogo ? E no Gre-nal? E no São Paulo e Palmeiras? Enfim, pra mim chega… No futebol, até que circunstâncias corretivas sejam adotadas pela vergonha, vou seguir o conselho de Gramsci e desistir. Tá acabado. Agora, então, volto-me aos Blogs de notícias para tomar a mesma atitude de isolá-los, iniciando por esse tal de “msn” que, certamente, pediu para o diabo pra se instalar na internet e abusou do atendimento diabólico.

GRIFE

Renuncia terceiro primeiro-ministro da França, em um ano, em meio a uma profunda crise política. Não há dúvidas, tanto aqui no Brasil como na França é preciso passar a eleger apenas donas de casa, motoristas, cabelereiras, garçons, etc. etc.

FOLHETINS

A CBF acaba de afastar os árbitros do jogo Grêmio e RedBull. Tanto o do campo como o do Var. O assalto foi pior do que um coice na cara. E daí? E os três pontos assaltados? Precisavam é ser “banidos” esses sopradores. E até mesmo a própria CBF responsável pela contratação desse tipo de “venalidade” teria que ser excluída.