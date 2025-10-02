Coluna Isto Posto

VAI CURIIIINNTIANNN!

Cascavel e Paraná - Já faz dias, mas ainda é possível e necessário registrar, principalmente por questão de JUSTIÇA: “Yuri Alberto, não sou corintiano, mas te envio parabéns, através desta despretensiosa Coluna, pela tentativa de marcar aquele pênalti através da arte de uma cavadinha.” Só idiotas é que te condenaram, pois futebol é também e, quem sabe, principalmente ARTE. “E idiotas não aceitam criatividade” e, certamente, sentem até orgasmos quando tentativas de arte falham quando buscadas pelos praticantes em campo. Não vê como perseguem Neymar? Eles “detestam” craques… Odeiam a “poesia dos pés”. Adoram, sim, as “grossuras”… Flertam com a estupidez. Parabéns Yuri por ter tentado. Se “entra aquele pênalti estariam te puxando o saco”. Se, infelizmente, dá azar, rejubilam-se. Mas você merece cumprimentos por buscar, pelo menos num lance, dar ao futebol uma verdadeira graça, jogada inteligente, “arte na prática”, na qual Ronaldinho Gaúcho era mestre. Uma banana pra eles. Esse NETO, que disparou críticas a você por um canal de TV, digo a ele que vou a um treino de qualquer time profissional para tentar entrar em campo e jogar futebol. Amigos já me advertiram que eu não devo fazer isso, pois, segundo eles, “Eu não jogo nada”. PACIÊNCIA, esse Neto, está no jornalismo, saindo do futebol, mas também “não comenta nada”. Daí… elas por elas.

GRIFE

Discurso de Lula deixou de ser discurso. Agora é “purgante”.

FOLHETIM

Segunda ponte para o Paraguai dada como pronta. É bonita. Foto chega à Coluna, aguarda-se, porém, a data da inauguração. A segunda foto aqui registra uma espécie de “deboche” do governo petista. Rio São Francisco, pronto para enfrentar a falta d´água em sua área – mas travado, fazendo a alegria da indústria das pipas, dos chamados coronéis do Nordeste, eleitores de Lula e de seus discípulos. No São Francisco, nota-se que “antes o governo do PT não fazia e, hoje – as fotos revelam a realidade: Não faz e impede quem faz… de fazer”. Ou seja…! “Nem desocupa a moita”!