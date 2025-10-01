Coluna Isto Posto

LIVRE PENSAR!… AINDA POSSO!?

Cascavel e Paraná - Não tenho a mínima intenção de tentar estabelecer normas tendo em vista que em minha consciência está – para mim mesmo – ajuntada – sem apelação – a circunstancial situação de submissão ao modelo que esculpe o ser humano e esse modelo é produzido por algo superior à humanidade que teima, que insiste, através de atrevidos, a tentar convencer o resto do mundo sobre o que pretendeu – ou pretende – o Criador, que vem a ser, na verdade, o que está, pelo menos para mim, mais do que claro. O Criador não credenciou ninguém a falar por Ele e, por que “do não atendimento a essa pretensão do ser humano”? Tacitamente, às claras, embora essas “às claras” estejam deturpadas, inventadas e alteradas… Tacitamente, repito, em razão de “ter concebido e criado a humanidade”, mas não “moldou” essa sua criação. Entendo que nosso Criador a produziu e decidiu “dar tempo ao tempo” para que tentasse ela mesma ajustar-se à “uma fórmula”. Na maior parte do que está à frente em nosso conhecimento, é uma espécie de “vazio de raciocínio”. É achar que tudo surgiu “do nada”… De big-bangs ou seja lá o que mais moldam em teorias na pretensão de que possuem respostas até mesmo para o que não há repostas. Se as palavras são “Deus ou Criador”, não importa, o que de lógico aristotélico que há é que “nada surge do nada”, até uma bactéria ou micróbio tem suas raízes, a transposição pelo ar é uma evidência e, não sou um físico e muito menos um “atrevido” para desrespeitar – pela ignorância – o que não foi colocado ao nosso alcance pelo Criador e, por isso, se Ele limitou meu poder de constatação, me recolho à minha insignificância e, passo a ter certeza – até que Ele – e só Ele – queira me convencer do contrário – ou seja, que está Ele em algum lugar a nós não acessível, que veio de onde só ele sabe e na liberdade que Ele me dá para imaginar, construir hipóteses, creio – volto a afirmar – “criou, está à espera de que se moldem essas suas hoje criações – até – sabe-se lá quando – haja um perfil, um modelo que lhe agrade para, então, espalhar o resultado – quem sabe – pelo resto do que chamamos aqui de Universo infinito, dotado de bilhões, bilhões, bilhões e bilhões incalculáveis de locais, planetas, estrelas, núcleos, corpos – chãos – para, então, sim, dar sequência a um objetivo que desconhecemos e, certamente, ao seu desejo. Afora isso, dentro dos limites que admite a nós, aí está a física, a de Einstein, que Ele nos concede – e suas leis, para os estudiosos da matéria. Contentemo-nos com isso, o resto está longe de nós, certamente pelo fato de não estarmos prontos. E, se um dia estaremos, não sei, quem irá julgar será nosso Criador. Lembram-se de Platão e os artistas que Ele não tolerava? Pois é, colocou aviso na entrada de onde morava, determinando… “Que ARTISTAS não passem desse limite aqui.” Que se use esse aviso da área material na área divina onde, está claro, que não devemos ultrapassar o que Deus limitou-nos… Se não fosse assim, teria-nos liberado chegar até ele… sem intermediários… sem dogmas… sem fantasias. Por que não nos permitiu uma forma de voar? Só Ele sabe e, teoricamente, talvez seja uma prova de que não estamos completos. PENSAR… É LIVRE PENSAR! AINDA POSSO?

MESA DE BAR

Machistas: Se tem “abdômem”… por que não tem “abdômulher?