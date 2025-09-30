Coluna Isto Posto

GRUNHIDOS

Cascavel e Paraná - A invenção de voz feminina em futebol, nas narrações pela TV, segue estimulando considerável número de telespectadores a assistirem aos jogos sem volume. Continuam os “estranhos” ao ramo inventando formas, quando deveriam, sim, se fixarem no que entendem, que deve ser, quem sabe, (sugestão) criação de gado. Após termos seguido grandes jornadas desse esporte nas vozes de excelentes modelos como Luciano do Vale, Geraldo José de Almeira, Silvio Luiz, além de outros ainda vivos como Galvão Bueno, etc. eis que incompetentes “inventores de normas” intrometem-se num ramo que não conhecem, perturbando nossos hábitos e costumes. Elas jogarem futebol se nos apresenta como admissível, mas narrarem!!! Valha-nos Deus… que coisa ridícula… repito, invenção de parte de quem não é do ramo das comunicações mas consegue se introduzir “nos gerenciamentos” para atrapalhar, perturbar, estragar algo sobre o qual não entende. Infelizmente, no ramo das comunicações há vários desses exemplos de estupidez que, no fim, estimula-nos a repetir, como de outras vezes… “Vade Retro… idiotas.”

A propósito: Narração de futebol com voz feminina, na TV é pior que ver/ouvir discurso do Lula. Ninguém merece.

Não vai causar admiração se surgir brevemente no futebol um inventor de time misto. Vai surgir quem tente legalizar a escalação da Marta junto aos masculinos. Espere e verá.

Donald Trump autorizou seu STAFF a distribuir à imprensa as informações colhidas pelo Governo Americano em torno do que possui de valores e imóveis o Ministro Alexandre de Moraes, investigado pela lei Magnistky, (grafia esquisita) esposa, filhos e Instituto Lex, de advocacia, da esposa. No tempo dos humorísticos da TV havia um personagem que dizia: “Cala-te boca”.

GRIFE

Sociopata – segundo especialistas – pessoa que sofre transtorno de personalidade que provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial. Para o sociopata “só ele mesmo tem valor!”. É O QUE ESCLARECEM, REPETIMOS, OS EPECIALISTAS, na literatura pertinente.

FOLHETINS

O renomado Advogado André Marsiglia, “aplicou um nó” em seu colega conhecido como Kakay, intimo de ministros do STF, profissional que certa ocasião numa clara demonstração de desrespeito às normas do STF por lá desfilou – sob as vistas “de suas excelências” – de bermudas. Kakay, em debate, tentou convencer – numa clara ação que popularmente e não raramente é denominada de “puxa-saco” – posições contrárias à Constituição, assim como de tentar também afirmar que que a anistia seria inconstitucional. Marsiglia, primeiro, demonstrou que inconstitucionais são “as manifestações dos ministros que somente são admitidas nos autos – que eles não devem continuar se manifestando da forma como fazem, arranhando a lei e a ordem. Depois discorreu sobre o desacordo com a lei nas manifestações de Kakay. Foi algo que, na área de humorismo, nos lembrou um quadro cômico, quando era apresentado, e que se identificava como “Cala boca, Magda”. Kakay, pelo menos até agora, “engoliu seco”.