Coluna Isto Posto

FREUD EXPLICA

Cascavel e Paraná - Donald Trump está com 79 anos de idade. Ora, quem está com 79 está com oitenta. A “diferença de um ano” nem faz diferença. Assim, numa molecagem maldosa, numa ação infame, estupida e ajustada A uma – certamente – sociopatia – coisa grave que envolve um ou uma sociopata, praticaram, por ideologia, distorção mental ou alguma outra reação de proporções genéticas, uma pulverização contra um ser humano IDOSO, DE 80 ANOS, sem sequer se importarem com o estado físico de um corpo de 80 anos. O mundo viu pela TV. Mas, antes, vejamos o que vem a ser um “Sociopata”? Para explicar aos leitores, preciso recorrer a um especialista, ou seja, a quem é do ramo, já que não tenho – na área jornalística – credenciais que me autorizem a esse esclarecimento, mesmo por que, não sou do ramo, sou um ignorante nessa área e não me atrevo a deixar de lado aquele ensinamento que nos ilustra que “ignorante é quem ignora”. Mas os doutores, através da literatura, nos socorrem e nos dizem que: “Sociopata é a palavra que descreve uma pessoa que sofre de sociopatia – um transtorno de personalidade que provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial”. Nos dizem ainda que a sociopatia é caracterizada por um egocentrismo exacerbado, que leva a uma desconsideração em relação aos sentimentos e direitos das outras pessoas. Assim, em cumprimento a essa “verdadeira sanha assassina” que busca desconhecer até idades avançadas, em busca da realização de ódio, chegamos ao ato – que a principio parece simples, mas não é – de através de sintomas de psicopatia atingir Trump quando da necessidade dele subir uma escada. Foi na ONU e nas filmagens, viram-se detalhes de dilacerados mentais, em atos de riso. Uma arte de esgoto contra um homem de 80 anos, arte praticada por integrantes do que se conhece por esquerda deletéria, destruidora. E essas torpezas – fiquem sabendo, estão espalhadas não apenas por lá ou acolá… estão no mundo e, como aqui também é mundo, repito, estão lá, acolá e, creiam… também aqui… É, repito, está por lá, por acolá e também por aqui. Trump, aos 80 anos foi apanhado de surpresa por uma em “nosso chão” tentativa de molecagem odiosa e agressiva . A propósito: Por aqui, desprezo à essa condição de idade foi assacada contra idoso com mais, com 85 anos e portador de doença crônica não aparente e, isso através de dispensa de seu trabalho, sem sequer lhe distinguirem com seus direitos ou mesmo com “um aperto de mão” mesmo após ter dedicado maior parte de sua própria vida – mais de trinta e quase quarenta anos – à uma causa empresarial, sem praticar um arranhão à atividade. Claro, com o tempo detalhes mais esclarecedores, fatalmente, terão que passar a ser do conhecimento de tudo e de todos, mas enquanto isso resta-nos apenas intrigar-nos sobre as razões do nosso Criador ter permitido esse tipo de gente se juntar a nós e lembrar aquela antiga verdade que essa mesma Coluna, por mais de uma vez, fez questão de esclarecer: “Há gente que, por índole, é capaz de vender a própria mãe, mas como dizia o saudoso Dr. Edy Silipranti, “não entrega”… Mas não esquecer que há também – e muitos – que vendem… E ENTREGAM se entenderem levar vantagem.

GRIFE

Finalmente – sem Paranhos – Lago Azul parece que vai ganhar o que queria – esperava e não veio com Paranhos.