Coluna Isto Posto

AMBIENTALISMO – CLIMA – TEMPO E FARSA

Cascavel e Paraná - Renomados cientistas brasileiros, fundamentados em estudos sérios, contestam a visão viciada e catastrófica patrocinada pela ONU. Um deles é o professor Luiz Carlos Molion, formado em física pela USP com doutorado em Meteorologia pela Universidade de Winsconsin, EUA e pós-doutorado na Inglaterra. Foi diretor e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e leciona atualmente na UFAL e também dirige o Instituto de ciências Atmosféricas (ICAT). A foto abaixo, do professor Molion – a quem entrevistei certa vez na televisão – desmente todas as bobagens que Marina Silva e seus discípulos andam propagando aos quatro ventos – ventos inexistentes – sobre clima, tempo, ambientalismo, etc. Disse na entrevista e esclarece em livros o professor, assim como outros profissionais como ele, a respeito da estúpida psicose ambientalista cultivada “ideologicamente” por ativistas psicologicamente desidratados, entre outras coisas cuja totalidade não cabe aqui: “As mudanças climáticas históricas, explica o professor, DESMENTEM o aquecimento causado pelo Co2. Durante o aquecimento medieval, chamado “período quente medieval”, temperaturas na Europa foram maiores que as atuais.” // O clima é definido com a média dos elementos climáticos (temperatura, chuvas, ventos, radiação solar, etc.) durante um período de pelo menos 30 anos. Cada região tem o seu próprio clima, que não pode e nem deve ser confundido com o tempo. // Em 2006 o então vice-presidente americano Al Gore veio ao Brasil e fez espalhafato enorme através até de filmes, seguido que foi por idiotas e imprensa estúpida e ridícula. / E na hipótese altamente improvável de eliminarmos o Co2 da atmosfera a vida cessaria na terra. E através dessa constatação científica, até a ONU naquele seu lado estúpido levou um puxão de orelha tanto do professor Molion como de seus colegas. Tudo isso está em livros, ridicularizando até artimanhas de um ex-prefeito e ex-condenado em Cascavel que – está gravado e em poder desta coluna – reclamação sobre este colunista a um dono de órgão de comunicação por eu ter contestado sua iniciativa de iniciar “a purificação do ar em Cascavel através da compra de ônibus elétricos” ao custo de mais de mais de 40 milhões. Foi a piada mais ridícula e caríssima do ano. (Cala a boca, Magda) Memórias de Jô Soares e Chico Anízio foram liquidadas.

GRIFE

Os combustíveis fósseis emitem por ano de seis a sete bilhões de toneladas de Co2, cerca de 15 VEZES MENOS do que os mares que emitem 90 bilhões de toneladas. As plantas emitem quantidade quase igual. E o ex-prefeito de Cascavel afirmou que “colaborou com mais de 40 milhões do dinheiro do povo” para diminuir essa proporção. Magda está voltando, mas Cristo não vem mais.