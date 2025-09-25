Coluna Isto Posto

AQUI, COMPORTEM-SE
Brasil - Ministros do STF estavam programados para irem a peso baterem palmas para Lula, na ONU e, a desistência deles, como de outros discípulos lotados em outras áreas, ocorreu em razão de que não poderiam deixar um perímetro de cinco quarteirões dos endereços permitidos. A exceção se daria apenas em caso de necessidade de atendimento médico de emergência. Caso resolvessem comparecer a outros endereços, o governo brasileiro precisaria enviar uma solicitação “com a devida justificativa” para o governo Trump, com dois dias de antecedência, para análise. Algo como colocar uma criança de castigo, numa cadeira e, com o dedo nas fuças, dizer alto e bom tom:
– Não saia daí, viu?
Mais do que os punidos, nota-se que produtores de notícias forjadas, como os do site MSN, que em suas redações aplicam formas subjetivas – condenáveis pelos princípios jornalísticos recomendáveis e aceitáveis – ficaram histéricos, “demonstrando reflexos de inquietação” em determinado “sumidouro do organismo”.
Quanto a Trump, em seu discurso, o presidente dos Estados Unidos, na terça-feira, defendeu níveis mais baixos de migração global e pediu um afastamento das políticas de mudança climática, em um discurso combativo e abrangente, no qual fez críticas contundentes aos líderes mundiais. Coerente para com as circunstâncias, mesmo por que, numa alusão aos chamados “analfabetos e idiotas climáticos” de TODO O MUNDO, o IPCC (Intergovernamental Painel sobre Mudanças climáticas) – Orgão da própria ONU – não comprova que o aquecimento global seja produzido pelo homem. Nos estudos já realizados sobre a variabilidade do clima o aquecimento global se encontra dentro dos limites normais e, portanto, aceitáveis. É impossível, com o conhecimento atual sobre o clima, identificar e comprovar o possível aquecimento antropogênico.
GRIFE
Repetindo sobe o que já foi dito: Os combustíveis fósseis emitem por ano de seis a sete bilhões de toneladas de C02, cerca de quinze vezes menos do que os mares que emitem 90 bilhões de tonelada. É uma desproporção fantástica. As plantas emitem quantidade quase igual.
FOLHETINS
(Está nas páginas)
–Gleisi usou avião de empresa envolvida no caso PCC. (como diz o humorista brasileiro: É mól…???)
Sociopata – segundo o manual – é uma palavra usada para descrever uma pessoa que sofre de sociopatia, um transtorno de personalidade que provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial. Vistos em grande quantidade na esquerda.
Fluminense… Mais um a mandar Renato Gaúcho embora. Esta Coluna recebe de bom grado os pedidos de desculpas – em retratação – quando alguns tentaram desmerecer o que aqui se colocou e alertou sobre as limitações do dito cujo quando no Grêmio, quase levado por ele à segundona.
MESA DE BAR
O “descondenado” ex-prefeito de Cascavel, hoje num belo e muito bem remunerado cabide estadual, foi embora, mas esqueceu de apagar, nos ônibus elétricos, nos quais queimou uma fortuna da sociedade, um blefe escrito sobre poluição, na parte lateral-superior de cada veículo, tentando convencer sobre números diminuídos. Se formos dar atenção à manobra que por ali tenta aplicar ao povo, seria algo como ir ao Rio Iguaçu, abrir uma garrafa de água mineral e, numa figuração de marketing, jogar o conteúdo nas águas do Rio e pregar que é “para ajudar a purifica-las”. Morro de rir… e não vejo tudo.
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!