Coluna Isto Posto

Brasil - Ministros do STF estavam programados para irem a peso baterem palmas para Lula, na ONU e, a desistência deles, como de outros discípulos lotados em outras áreas, ocorreu em razão de que não poderiam deixar um perímetro de cinco quarteirões dos endereços permitidos. A exceção se daria apenas em caso de necessidade de atendimento médico de emergência. Caso resolvessem comparecer a outros endereços, o governo brasileiro precisaria enviar uma solicitação “com a devida justificativa” para o governo Trump, com dois dias de antecedência, para análise. Algo como colocar uma criança de castigo, numa cadeira e, com o dedo nas fuças, dizer alto e bom tom:

– Não saia daí, viu?

Mais do que os punidos, nota-se que produtores de notícias forjadas, como os do site MSN, que em suas redações aplicam formas subjetivas – condenáveis pelos princípios jornalísticos recomendáveis e aceitáveis – ficaram histéricos, “demonstrando reflexos de inquietação” em determinado “sumidouro do organismo”.

Quanto a Trump, em seu discurso, o presidente dos Estados Unidos, na terça-feira, defendeu níveis mais baixos de migração global e pediu um afastamento das políticas de mudança climática, em um discurso combativo e abrangente, no qual fez críticas contundentes aos líderes mundiais. Coerente para com as circunstâncias, mesmo por que, numa alusão aos chamados “analfabetos e idiotas climáticos” de TODO O MUNDO, o IPCC (Intergovernamental Painel sobre Mudanças climáticas) – Orgão da própria ONU – não comprova que o aquecimento global seja produzido pelo homem. Nos estudos já realizados sobre a variabilidade do clima o aquecimento global se encontra dentro dos limites normais e, portanto, aceitáveis. É impossível, com o conhecimento atual sobre o clima, identificar e comprovar o possível aquecimento antropogênico.

Repetindo sobe o que já foi dito: Os combustíveis fósseis emitem por ano de seis a sete bilhões de toneladas de C02, cerca de quinze vezes menos do que os mares que emitem 90 bilhões de tonelada. É uma desproporção fantástica. As plantas emitem quantidade quase igual.

