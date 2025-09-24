Coluna Isto Posto

AO VIVO E EM CORES

Cascavel e Paraná - Sindicatos contrários a câmeras de segurança nas escolas. Como nos disse há algum tempo atrás a eficiente repórter Marcele Antônio – pelo conteúdo que passaram a ela e ela nos passou – o recurso das câmeras é algo que será “bem-vindo” pelo bom senso, tanto que ainda palpita na lembrança aquele caso lastimável ocorrido ano passado que envolveu um menino que foi estuprado devido a falhas na segurança. É inegável que tudo o que for buscado e implantado – nesse caso em escolas – para maior segurança de alunos e professores, será recebido de muito bom grado… Será bem-vindo, posto que a expectativa é a de que esse anunciado sistema aí seja realmente eficiente na prática de segurança… na teoria os detalhes nos parecem legais. Diante do exposto, são contrários os sindicatos por qual lógica? Por qual razão? Alguma questão política? Os filhos dos contrários também não correm riscos? E os próprios professores também não podem ser ameaçados? E as câmeras perderam a lógica que inibem certos criminosos de agirem? Que estupidez uma contrariedade dessas, não? Câmeras, câmeras e mais câmeras… Por que não? Se houver algum “NÃO” impositivo e que seja lógico… esta Coluna confessa que gostaria de ter conhecimento e voltar ao assunto. Mesmo porque, em qualquer escola do País, o desaparecimento, vez ou outra, de um aluno ou aluna, acontece e, câmeras ajudam, em muito, a reunir pistas nas buscas.

