Coluna Isto Posto

MATANDO AOS POUCOS?

Cascavel e Paraná - Cargas emocionais: produz “Excesso de hormônios?” E isso mata?

Numa recente entrevista coletiva, Flávio Bolsonaro revelou que seu pai ficou vários momentos sem conseguir respirar:

-“Tô lá quase todo dia e percebo essa questão do soluço dele que evolui e, como hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço foi aumentando ele, quando às vezes, pela repetição, disse que trava o diafragma. Teve um episódio de vômito a jato, com força, ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso, com vômito forte, tontura e pressão muito baixa, contou.”

-(Eu) – Faleceu um primo-irmão meu. Médico. A especialidade dele era “nefrologia”. Nos criamos juntos. Seu nome quase igual ao meu: Jack Paulo Martins. Sobre alguns lances da especialidade dele, muitas vezes comentava pra mim, não em linguagem médica, é claro, mas assim como “aulas pra leigo” tentar entender sobre o que desconhece. Nefrologia, repito – era sua especialidade e me disse ele certa vez – que os cuidados com um paciente rompia os limites dos rins doentes para se alojar, no “estado emocional” que passava também a exigir cuidados. Via de regra, um paciente que acaba tendo conhecimento de que precisará até de transplante de rim, não raramente entra em pânico e, nesse caso o nefrologista precisará ter também preparo psicológico para buscar contorna esse – digamos – estado patológico que maltrata seriamente o estado de espírito do paciente. Cito esse breve relato no sentido de transmitir um pensamento em torno da atual hospitalização do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sobre rins. Mas ele teve até convulsões, e meu primo morreu, por isso não vou perguntar a mais ninguém mas, pergunto a mim mesmo que tive, pessoalmente, alguns dias atrás, que entrar num clima que me levou – na área profissional – a um estado emocional consideravelmente abalado e, se isso ocorreu, passei, jornalisticamente, à curiosidade: “Qual a espécie de “carga de hormônios” o organismo acaba produzindo em situações semelhantes de emoções negativas inesperadas – jogando a produção dessas cargas nos rins, no fígado, no estômago, no coração, corrente sanguínea, etc. produzindo abalos e consequências logo adiante principalmente em IDOSOS? Quem sabe até câncer? Na entrevista coletiva, Flávio Bolsonaro revelou que seu pai ficou vários momentos SEM CONSEGUIR RESPIRAR. Consequências emocionais? Na Papuda já ocorreu uma morte injustificada. Hormônios, como revelam especialistas em suas teorias, podem levar a graves situações, ainda mais quando a vítima sente e prova circunstâncias que não levem a culpa do ocorrido. O meu episódio contarei pra vocês em uma outra hora breve, mas hoje qual é o estado de saúde de Jair Bolsonaro, que vem se agravando, até mesmo lhe cortando a respiração? Pense nisso para avaliar que tipo de Terra Cabral jamais imaginou que estava descobrindo… e tenha certeza… “Cristo não vem mais.”