Coluna Isto Posto

Lembrando – COLABORAÇÃO DA COLUNA

Cascavel e Paraná - //“Art.220 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo dessa Constituição. {p1.- Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA EM QUALQUER VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL observado o disposto no art 5., IV, V, X, XIII e XIV.

É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”//

O trecho acima foi buscado na Constituição brasileira e está sendo por aqui colocado à disposição de “certas figuras” da área jurídica superior, para conhecimento de alguns de lá que não a tenham entendido, assim como a algumas limitadas colegas que ocupam cargos de assessoria de imprensa para a ala política de chamados partidos.

GRIFE

Pela terceira vez, esta Coluna pergunta em nome de seus leitores: Quais prédios a Prefeitura de Cascavel aluga – quanto paga por cada um e para quem e para quais finalidades?

FOLHETINS