Coluna Isto Posto

Lembrando – COLABORAÇÃO DA COLUNA
Cascavel e Paraná - //“Art.220 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo dessa Constituição. {p1.- Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA EM QUALQUER VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL observado o disposto no art 5., IV, V, X, XIII e XIV.
É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”//
O trecho acima foi buscado na Constituição brasileira e está sendo por aqui colocado à disposição de “certas figuras” da área jurídica superior, para conhecimento de alguns de lá que não a tenham entendido, assim como a algumas limitadas colegas que ocupam cargos de assessoria de imprensa para a ala política de chamados partidos.
GRIFE
Pela terceira vez, esta Coluna pergunta em nome de seus leitores: Quais prédios a Prefeitura de Cascavel aluga – quanto paga por cada um e para quem e para quais finalidades?
FOLHETINS
MENSALÃO 2?? Diante dessas fantásticas fortunas desviadas dos cofres públicos para os bolsos dos invasores do MST e nos desviando do roubo contra aposentados, aguça-nos outra curiosidade: “Por que uma entidade com tantos atos criminosos a responder na área judicial, como essa que é protegida à exaustão, principalmente por integrantes de esferas oficiais” conta com tanta cobertura? A suspeita chega a gerar sobressalto. Há inquietação também, provocada pelo pensamento que emergiu no dorso da lógica: Haveria aí uma espécie de “mensalão”? Não, não se trata de raciocínio fantasioso, basta dar “tratos à bola”. Se não, vejamos de forma bem simples: O MST é uma organização clandestina, não existe juridicamente. Criminosamente o dinheiro público lhe é canalizado por entidades fantasmas que se caracterizam pelo que chamam de Ongs. Ora… ora… Queiram ou não chega-se a uma constatação de mais um inexorável e famigerado mensalão. E através de quem? Está tudo camuflado no submundo da ilegalidade do MST! É caixa preta mesmo. Assim, toda vez que o caro leitor tiver pela frente, através de qualquer meio, um defensor do MST, apenas pergunte: “Quanto levou?” E pelas formas inflexíveis e entusiastas das defesas que fazem desses atos de “invasões criminosas”, que estão voltando a anunciar, pergunta-se: O MST paga? E paga bem? E muito bem ou mais ou menos? Paga bem até para “colocarem seu boné na cabeça”? E mais… Pelas últimas constatações, o MST tem recebido recursos de quais entidades oficiais? E mais não escrevo por não ser necessário. Cristo não vem mais.
MESA DE BAR
– Mamãe… por que a noiva está vestida de branco?
– Porque é o dia mais feliz da vida dela!
– Mamãe… e por que o noivo está de preto?
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!