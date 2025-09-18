Coluna Isto Posto

O FRIO DO ABANDONO

Cascavel e Paraná - Imagine uma pessoa – qualquer pessoa – numa noite de inverno, na cama, com as pernas bem encolhidas – numa posição que chamam de conchinha – coberta por um edredom… Corpo ali quentinho. De repente, alguém lhe puxa o cobertor. O frio faz “o descoberto” até mesmo grunhir! Num conceito de “Justiça, de parte do STF”, qualquer brasileiro se sentia, até pouco tempo atrás, nesse tipo de “proteção” ao imaginar-se – em qualquer caso – dependendo daquela Corte. Infelizmente, as últimas decisões de certos chamados “ministros” do STF – em desacordo com a lei que cabe ao STF zelar constitucionalmente, o brasileiro passou a sentir que lhe “puxaram o cobertor”. É uma sensação de abandono que se sente ao se pensar no STF – com exceção de Luiz Fux. Pena que, como diz o ditado: “Só UMA andorinha não faz verão”!

Consta nas páginas que o “desastrado” e improfícuo Comando do Trânsito de Cascavel, deixado aí pelo “descondenado”, irá mexer “num ponto” – num ponto apenas – na cidade. O setor, pelo visto, adora a estupidez. Técnicos competentes já cansaram de afirmar que, da forma como “mutilaram” o plano viário é preciso se estudar e implantar UM PLANO GERAL. Fora disso, qualquer ação não passará de improviso e incoerência. A propósito: Na FAG há uma especialista que, no passado, já mostrou sua competência no setor: Solange Smolareck (nos parece ser essa a grafia de seu nome). Há anos que não a vemos, mas sabemos prestar serviços lá. Foi arquiteta na gestão de Jacy Scanagatta.

GRIFE

Ela “desandou” de vez!!

– E daí? Quem morreu não foi ela! Foi o marido!

FOLHETINS

Se atos de depravação contra crianças estão realmente comprovados de parte de um bispo da igreja católica, em Cascavel – falecido – nos resta saber se o assunto “morreu” ou se foi devidamente necessária e providenciada a assistência psicológica adequada às crianças violentadas, evitando, nelas, uma futura deformação de personalidade. Se recebermos resposta, será publicada nesta Coluna.

Quando em vida, certa ocasião, D. Mauro solicitou “direito de resposta” à televisão, para falar sobre o assunto “crianças violadas” que havia sido citado em comentário, muito levemente, como “complemento de uma reportagem”. A Direção na época, Ederson Muffato – concordou, desde que este Colunista (eu) estivesse junto. Dom Mauro não concordou. Queria sozinho. Então, lhe foi indicado que solicitasse à Justiça. D. Mauro desistiu.

Sindicato dos Professores de Cascavel não quer “câmeras” nas escolas. Certamente, não são os filhos “desses sindicalistas” que correm, diariamente, o risco de serem atacados pelos psicopatas.

A pedido, esta despretensiosa Coluna repete:

