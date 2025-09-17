Coluna Isto Posto

AGÁ DOIS Ó

Cascavel e Paraná - O Brasil acaba de revelar um segredo impressionante: uma gigantesca reserva de água doce sob a Amazônia, batizada de Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA). É a segunda, pois temos também O GUARANI, um pouco menor do que o aquífero agora descoberto. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) estimam que o SAGA armazene mais de 150 quatrilhões de litros de água — volume suficiente para abastecer toda a população mundial por cerca de 250 anos! Essa descoberta coloca o Brasil em uma posição estratégica no cenário ambiental e econômico global. (!) Diante dessa informação, os habituais “insetos do apocalipse global” já começaram a se assanhar pelo País buscando programar movimentos, notas, reportagens, ataques de histerismos, passeatas e tudo o mais que praticam pelo fato de não terem o que fazer diante de suas inutilidades.

GRIFE

Depravação! Lula libera 5,5 bilhões em emendas parlamentares para tentar frear avanço da anistia a Bolsonaro. Uma comprovada ação que – se não denunciada oficialmente e reprimida devidamente – indicará que os parlamentares brasileiros são venais.

FOLHETINS

O indecente, corroído e indigesto comunismo ditatorial reinante no Brasil passou agora a tentar caçar a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Por tudo o que anda acontecendo, conclui-se que, não fosse a existência de um Donald Trump, esse regime já seria o oficial no País.

Quando Brent Chapman tinha 13 anos, ele tomou ibuprofeno durante um jogo de basquete de Natal. Era um medicamento que ele já havia tomado antes, mas o que aconteceu em seguida foi tudo, menos rotina: ele teve uma reação grave que causou queimaduras em todo o corpo, inclusive na superfície dos olhos. Milhares de cegos no mundo, a partir de agora, vivem a expectativa da descoberta de uma tecnologia que, através de um dente com uma minicâmera no local de olho cego, permita enxergar. Que coisa fantástica. E, se houver êxito, mais fantástico ainda.

Muito se tem alertado sobre o crescimento até agressivo da tal de “Inteligência Artificial” – principalmente quando NÃO É CHAMADA, mas automaticamente interfere, com alterações, em notas, colunas, reportagens, etc. Dois exemplos, entre vários, em duas frases aí abaixo. Na primeira a I.A. trocou a palavra “PASSAREM” por “PASSAR” e, na segunda trocou “APAREÇAM por “APARECEM”. As frases: