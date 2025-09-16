Coluna Isto Posto

MÃO BOBA

Cascavel e Paraná - Muito cuidado e olho na balança que pesa seu produto. É que não raramente “a mão” de quem ali coloca o produto que você compra por peso – carne, por exemplo – permanece no prato, junto ao produto, fazendo – com a pressão da mão – o ponteirinho da balança – ou os números digitais – registrarem pesos bem mais acima do que ali foi colocado. Afirmaram a essa Coluna que há até quem pague – no fim do mês – comissão sobre os produtos “pesados a peso” de mãos bobas! (salvo honrosas exceções).

Técnico estrangeiro da Seleção do Brasil disse sobre Neymar: “Se ele estiver na sua melhor condição física, ele não vai ter problemas de estar na seleção”.

– Cara: Com uma perna só Ele é melhor do que “o resto” que você convocou para formar “esse juntamento”. Nos poupe!

GRIFE

Rumores dão conta de que, em absoluto sigilo entre os inquilinos do STF, chegou-se a cogitar por lá uma forma possível de punição ao ex-Ministro Marco Aurélio Melo por ter propagado que Alexandre de Moraes está a necessitar sentar – urgente – em um ”divã de psiquiatra”. Mas, baseados em quê? A ação sugerida não seria por falta de respeito, seria, sim, devido à “revelação de um segredo de justiça.” (risos intensos- gargalhadas).

FOLHETINS

Waldemar da Costa Neto, presidente do PL, elemento condenado a oito anos de cadeia e perdoado monocraticamente por Barroso, (aquele do “perdeu, Mané) resolveu vir a público para dizer: “Se o supremo decidiu, temos que respeitar.”

Esperar “mais o que” de um “Waldemar da Costa Neto?” Em termos de caráter esperar, quem sabe, a um nivelamento dele com um Geraldo Alkmin – aquele que não se afasta da metáfora que se conhece como ameaça de “Voltar à Cena do Crime” – aliás, rara ocasião em que acertou “na Mosca” ao se referir a um de seus semelhantes… barbudo, por sinal. De resto, se não pode falar ou vai em cana, que pelo menos ficasse calado.

Roubadas placas de bronze do cemitério de Cascavel. É que a Guarda Municipal deve temer exercer vigilância no local de medo que os mortos aparecem. Certa ocasião a tal Guarda também não apareceu quando marginais quebraram a estação rodoviária que estava em obras.

Quem sabe colocar a “Guarda Municipal vigiando as licitações públicas” para protegê-las dos atrevidos e milionários ADITIVOS que fazem a festa logo depois de acontecerem “essas concorrências” na Prefeitura? A última “cacetada” no dinheiro público foi de um milhão e, alerte-se, tem mais uma concorrência em preparação. Os “habituais e antecipados articuladores” já andam animados e até “lambendo os beiços” diante da possibilidade de passar mais uns dias de lazer e festas no Caribe.