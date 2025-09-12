Coluna Isto Posto

“BANDEIRAÇO”

Cascavel - Infelizmente, expressão chula, em algumas vezes, se torna necessária, imperativa. Por exemplo “besta quadrada”. É termo de emprego inapelável, após se constatar que essas surgiram em razoável quantidade ao criticarem o uso de uma bandeira dos Estados Unidos nos protestos da Avenida Paulista. Elas, as bestas quadradas, apareceram estimuladas por inexistência de essência cognitiva, tanto que surgiram para condenarem o uso da gigantesca bandeira, justamente “esses & essas” que não escondem cultivarem ideologia decomposta assim como também não escondem a intenção de transformar o Brasil num antro de comunistas e do comunismo. Assim, esses constatados idiotas – por falta de capacidade de construírem coerência e, revelando estupidez – entendem ser reprovável usar uma bandeira gigante de uma nação atenta contra a tentativa de instalação de uma ideologia criminosa, estúpida e abjeta e, por isso, é ação merecedora de críticas e reparos, mas apoiar e ver o “Brasil ser envolvido – em seu todo – por uma ideologia infame e ignóbil… ah… sim… isso pode… não há mal contra isso”. É algo como dar fuga ao amante, pela janela e, ao chegar perto do marido, repreendê-lo, com indignação, por ter chegado tarde em casa.

GRIFE

Certas cabeças peladas quando morrerem, no sétimo dia terão missa… mas em “ação de graça”.

FOLHETINS

Shakspeare, em Hamlet deixou para a literatura hoje muito repetida frase “Há algo de podre no reino da Dinamarca”. Ela cabe hoje, como uma luva, em vários setores da imprensa do Brasil. “Há algo de podre no reino da imprensa”… e acrescente-se… DE MUITO PODRE. “O mais condenável expediente do jornalismo, que vem a ser o despudorado “subjetivismo” – hoje sendo usado pela “ala comunista” nas notícias contra Bolsonaro, que não aceita pagar jabá a eles, chega a provocar náuseas em razão da falta de escrúpulos no uso desse expediente deformado, deteriorado, massacrado por tantos que aviltam e “apodrecem” a notícia pelo caráter subjetivo, repelido pela ética dos mestres da atividade. É só observar os notórios ”inquilinos” desse hábito vergonhoso, usuários da praga comunista, “escreventes” que o falecido Olavo de Carvalho apontava como idiotas, infames e inescrupulosos “marginais da notícia”. Adjetivos e alusões podem fazer parte de “OPINIÕES” DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS… não de notícia.

Demitido falou : Mais de dois anos após sua demissão da RedeTV!, o jornalista Sikêra Jr. quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre sua saída do canal. O comunicador foi demitido em 2023.

– Reporter: -“Você foi demitido da RedeTV! enquanto estava na UTI (de um hospital). Armação ou consequência?“

– Eu acho que já é costume deles fazerem isso. A Hebe [Camargo], doente, foi demitida”, iniciou ele. “Reza a lenda que a Hebe Camargo que, trabalhou aqui também, foi demitida ainda hospitalizada. O meu contrato com eles ia até 2027. Eu sentei com os proprietários da emissora, os dois, assinei um contrato que era pra ser só de cinco anos, mas eles disseram: ‘Não, vamos fazer logo sete anos’, ‘eu digo vamos, vamos bora’.

Sikêra Jr. processou a RedeTV!