Coluna Isto Posto

ASSIS GURGACZ

Cascavel - Certa ocasião visitei em Novo Hamburgo, nem sei por qual motivo, um curtume que era, ao mesmo tempo, uma fábrica de calçados. Andando por ali, parei numa das bancadas na qual um operário tratava um couro com uma espátula e certo líquido. Interessante é que ele aplicava o líquido sobre o couro e, em seguida, passava a espátula. Olhando aquela operação, me parecia que o couro “se espichava” toda vez que era passada a espátula. Olhei e olhei para o operário e perguntei:

– Cromo alemão?

– Não (disse ele) “Cromo alemão” não existe. O que existe é um tratamento especial que muitos afirmam, após aplicado, ser o tal “cromo alemão”!

Se verdade ou não, nunca procurei averiguar, mas ficou na memória aquela imagem de ver (ou parecia ver) o couro se “espichar” pela ação do líquido e da espátula.

Sobre o ASSIS GURGACZ! Semana passada, acompanhando uma turma de visitantes a Cascavel, fui junto até a FAG e lembrei do Assis, ao ver aquele verdadeiro império, aquela notável estrutura física – e por dentro operacional – tudo no sentido da educação – e a lembrança me conduziu a – quem sabe – tentar provocar uma nova meta em nossa city, algo que só poderá ser sonhado se contar com um espírito empreendedor, algo de “desafiar desafios”, algo que – como se diz em troca de ideias, em rodas populares que “Tal coisa não é pra qualquer um”! E ali, para não perder tempo, procurei mexer com uma ideia pois, além dos visitantes, havia entre nós outras pessoas de Cascavel e, o que me veio à cabeça foi o que se conhece por “PLANO DE SAÚDE”. A criação de uma empresa dessas, aqui “DE e EM” Cascavel, seria viável? Claro, depende de “especialistas e seus levantamentos, de estudos”, pois será algo arrojado e que necessitaria de espírito também arrojado por não ser nacional, pelo menos em seu início… Algo com o perfil de um Assis Gurgacz. Então pensei: “Se ele se interessasse, seria a solução que sempre se sonhou alcançar em nossa sociedade municipal, com o espírito que todos conhecem de Assis Gurgacz, que lembra aquela impressão da espátula no couro que parece espicha-lo” …Onde põe a mão, se buscado, torna-se algo inegavelmente exitoso.