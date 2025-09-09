Coluna Isto Posto

CALA A BOCA, MAGDA!

Cascavel - Luiz Marinho, do PT – Ministro do Trabalho – através de dizeres insossos e ridículos – abastece o hábito deformado de fazer jornalismo, de parte de sites produzidos pela esquerda extremada que procura, através desses canais, dar sequência ao plano de – por exaustão – construir o inverso da realidade que vem a ser o lamaçal que habitam esses maus profissionais, pois insistem, tentam convencer a opinião pública de que os protestos de janeiro, em Brasília, foram movimentos contrários à democracia e não o direito de manifestação, de pensamento de expressões e de mobilização naquela ocasião. E o “seu Marinho” abriu a boca, pela imprensa, para repetir as tolices, como se alguém ainda acreditasse nesse pessoal do PT. O condenável vandalismo, constatado por câmeras, por depoimentos e outros flagrantes, incluindo-se a vexatória tentativa de esconder provas gravadas – (costumes da esquerda) – e provas amplamente divulgadas que revelaram terem sido os atos das turbas praticados por “infiltrados” – aliás, como sempre, ou seja, o velho hábito esclarecido pelo bordão: “Dá o tapa e esconde a mão”.

**************

No que se conhece “como conceito jornalístico”, reflete-se como “sordidez” o uso da notícia envolvida na prática de se introduzir nas entre linhas os adjetivos, buscando fulminar quem esteja no eixo da informação noticiada. Uma das atividades do jornalista é a de “opinar”. Mas a regra para isso exige que assine o texto ou que esse texto seja publicado através do tradicional “EDITORIAL”. Dizer sobre uma pessoa que está sendo noticiada que ela, digamos, é feia – isso fora do contexto do fato relatado – chama-se “SUBJETIVO,” e é isso que o bom jornalismo condena, não aceita. Que diga ou escreva isso na forma de “Opinião”, identificando-se profissionalmente em torno do caso abordado, destacando-se DESSA forma, ou seja, identificando-se.

****************

No site MSN, por exemplo, carregam falsa e maldosamente sobre as vítimas de prisão, em Brasília, como sendo “Os golpistas de 8 de janeiro”. Deturpação infame, pois não são golpistas, a ação foi de protesto e nem julgados foram, além de ser necessário se chamar a atenção sobre “a fonte (sic) da acusação”. Há nela credibilidade? Assim, o “bom jornalismo” é respeitável, todavia, fora de seu padrão recomendado, perde a qualidade e torna-se duvidoso.

***************

Por fim, dar “anistia” às vítimas das prisões indevidas, em Brasília, será como dar validade a algo praticado “fora da lei”. E as prisões ilegais, sob a ótica da lei, têm sido destaque entre juristas PELO MUNDO. Por isso, ao invés de “Anistia” todo esse movimento, que já é destaque internacional, deveria preconizar, exigir, se pautar por objetivar ANULAÇÃO das prisões e, depois, responsabilizar os culpados pelos atos “fora da lei”.