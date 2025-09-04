Coluna Isto Posto

ARCA DE NOÉ SEM… SEM NOÉ

Cascavel - Tenho absoluta convicção de que qualquer estudante de direito que tomasse conhecimento do que vem sendo revelado na área que anunciam como sendo “Julgamento de Bolsonaro” – e também CPI do INSS e demais discussões em torno do que hoje vem bagunçando o lado político brasileiro – bagunçando mais do que já estava bagunçado – à noite, com a cabeça no travesseiro perguntaria a si mesmo se havia escolhido corretamente o caminho que escolheu para sua vida, o caminho do direito. E dormiria sem chegar à resposta pretendida. Também me convenci de que o povo brasileiro não sabe o que anda ocorrendo, não sabe o que acontece. Em nome dessa Coluna assisti a sessão da oitiva do ex-auxiliar de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro – ele que desistiu de continuar no cargo que ocupava. Não se tratou de uma simples entrevista, mas principalmente, denúncias com revelações de documentos que provam desvios de finalidade, além de revelações de documentos forjados, falsidades, situações forjadas por Alexandre de Moraes e uma série interminável de atos que – hoje e agora conhecidos – deixam o STF em situação insustentável, não apenas em relação aos ministros citados como comprometidos, mas em torno da própria imagem daquela Corte, tanto que, qualquer ato, daqui pra frente, a Sociedade vai querer saber: “Quem decidiu isso? O STF? …Ah …tá bom… Tá explicado” …E a sentença passa a ser desacreditada, mais ainda do que estão as sentenças de agora, vindas de lá. Assim, difícil ajustar a uma coluna como essa nossa o que anda acontecendo no Brasil sob à luz dessa Constituição que, hoje se confirma, não passou de um blefe. Devemos ou não devemos eleger uma “turma de notáveis” para se elaborar uma Nova Constituição, que venha a ser respeitável? Só o fato de ter ficado provado que Alexandre de Moraes possuía um “gabinete paralelo” a construir provas contra aqueles que acabou condenando, já deixa a palavra “vergonha” inacessível àqueles que a respeitam, ou pelo menos a respeitaram uma vez na vida.

Julgamento de Jair Bolsonaro… Desculpe, mas “não é quem está julgando que teria que ser julgado”?

CPI do Congresso sobre os roubos dos aposentados – em ação inédita para CPIs – manda vinte para a cadeia. Mas, MESMO ASSIM, a CPI mantém-se suspeita, pois não convocou o apontado “como principal membro da roubalheira” – ou seja: O IRMÃO DO LULA.

