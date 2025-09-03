Coluna Isto Posto

ATALAIAS

Cascavel - Câmeras… Algo que será “bem-vindo”, diante de estar palpitando na lembrança, além do caso atual envolvendo o que chamam de pedofilia de parte de religiosos, mais aquele caso lastimável ocorrido ano passado que envolveu outro menino que foi estuprado devido a falhas no sistema de segurança. É inegável que tudo o que for buscado e implantado – nesse caso em escolas – para maior segurança de alunos e professores, será recebido de muito bom grado… Precisa ser bem-vindo. E câmeras são citadas como a melhor alternativa técnica e de inibição, agora também em igrejas. Apontamento indigesto, mas há outro ou outros em torno da necessária vigilância? Quanto à realidade do ser humano, concebida pelo nosso Criador, dotando-o da inarredável libido a estimula-lo à reprodução, já há muito deveria terem reformado o conceito sobre sexo, disciplinando-o em suas regras sociais alterando o dogma vindo de Sto. Agostinho (bispo sul africano, do século IV) excluindo o conceito de pecado, pois o religioso – seja ou não sacerdote – é um ser VIVO, não cabendo mais a invenção do celibato de padres e bispos da Católica, a abstinência compulsória aí deve ser um drama à constituição física e emocional dos seres. Lembremos que o mundo católico teve até Papas casados. E também quer nos parecer que o próprio Vaticano já poderia e deveria estar revendo o tal celibato sacerdotal, aquele que, compulsório e inspirado em St. Agostinho, tenta se manter. Só espera-se que esse citado e pretendido sistema aí proposto seja realmente eficiente na prática de segurança… na teoria nos parece perfeitamente apropriado – por isso, tomara que, na prática, seja eficiente mesmo e não mais um espectro associado a outros acúmulos. “Prevenção de segurança via câmeras”… Ora… Ora… Não funciona no tráfego? Como, por exemplo, os radares? Infratores humanos sabendo haver vigilância e flagrantes terão seus ímpetos de ataque contidos por saberem da existência “dessas Atalaias”.

GRIFE

Governador dá uma rasteira na exploração do IPVA e, com isso, deixa MAIS DINHEIRO DO POVO NO BOLSO DO POVO e circulando no Comércio e Indústria. Excelente… aplausos. É dinheiro protegido até de “panes mentais” que poderiam, mais uma vez, resultar na compra de ônibus elétricos para presentear empresa de amigos.

FOLHETINS

Por onde andará o Pioneiro cascavelense, Empresário, Emérito Empreendedor Rovílio Mascarelo? Não tem sido visto ultimamente nos costumeiros locais por onde transitava. Rovílio Mascarelo não ter sido visto ultimamente foi motivo de curiosidade entre os participantes de um “churrasquinho entre amigos” no último final de semana. Tomara que, através de “bote certeiro,” não tenha sido alijado do que lhe é legítimo, bote desferido por quem tenha por hábito obcecado usar o processo de “afastamentos de outros”, sem ônus, na tomada ou retomada ou mesmo confisco de espaços de qualquer dimensão que seja, pois na área da cobiça “desde a cabeça de um alfinete ao mais volumoso material”, o que alimenta o ego nessa circunstância é “o abraço do Urso” sobre o que ele, Urso, pretende “dar sua bocada.”

O que a Globo tinha de bom eram os programas humorísticos. Não tem mais. Mas, há uma alternativa… Sabe o palco, por agora, no “julgamento do Bolsonaro”? Quem sabe separar alguns trechos dessa comédia, editar e preencher a lacuna?

No primeiro semestre, o Ministro Barroso fez 54 viagens em avião da FAB. Viagens não oficiais. 35 dessas viagens foram no trecho Brasília x São Paulo. Esta informação está lá no Site do Claudio Humberto. Barroso é aquele do “PERDEU… Mané!!” Lembra dele?

