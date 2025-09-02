Coluna Isto Posto

“SOCIOLOGICAMENTE FALANDO”… (ãhm hãm – sic)

Cascavel - Apego inarredável a certas ciências culturais (“disciplinas”, digamos também) para alguém se debruçar a bordo de ocorrências, ou seja, apego, vinculações ajustadas à ciência que venha “elucidar o fato, quando esse esteja apegado à abrangência pública, precisaria ser exigível, citado e descortinado em suas raízes quando aplicado, para que se saiba (quando ignoramos as bases que afirmam ser as justificativas) a influir nas tomadas de decisões, sentenças, etc. e mais etc. ainda. Em torno dessa modesta e leiga forma de pensar me completo no raciocínio ao me deparar, como de resto à maioria da população brasileira, com decisão de um inquilino do STF (a tal de decisão monocrática) DE COLOCAR AGENTES POLICIAIS DENTRO DA CASA DO EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO. Assim é que, pergunta-se: É jurídica? Ampara-se pelo menos no Código Penal? Foi tomada por força “do que e de quê?” E, “pelo fato do fato” não teria que ser esclarecida – se é que tem esclarecimento – por um, digamos “sociólogo”, explicação anexada à sentença, para fatos assim e que se ajustasse à dialética no sentido de se justificar, posto estar esse inusitado até aqui na área do injustificável, apenas amparado pelo tradicional mandado, claro, instrumento que destaca-se “pelo MANDO QUE DETERMINA O DADO,” numa situação que até mesmo juristas se revelam estranhados?

GRIFE

Todo Sócrates teve sua cicuta. Todo Jesus teve o seu Judas. Todo Mundo teve seu Hitler. Toda Constituição teve seu Alexandre de Moraes e… todo Brasil teve (e tem) seu Rodrigo Pacheco.

FOLHETINS

O método da esquerda brasileira de plantar notas e adendos falsos nas redes sociais contra a direita e, principalmente, contra Bolsonaro, começa a ser imitado pelos decompostos similares da nossa vizinha e amiga Argentina, tentando atingir o presidente Milei. Assim, vê-se que o carácter do comunista, tanto aqui como lá, segue obstinado produzindo seus histerismos na putrefação.

*********

Papo furado a não convocação de Neymar para a Seleção Brasileira, por lesão. No último jogo do Santos ficou os 90 minutos em campo. O futebol brasileiro, cada vez mais medíocre, segue “dispensando quem é capaz”. Já imaginaram os “acertos” que devem ter sido tratados quando da contratação desse técnico estrangeiro, sabendo-se do que “essa área do futebol é capaz?” Note-se agora no futebol brasileiro, que já era duvidoso fora das quatro linhas, o que não se sabe anda ocorrendo, com jogadores ameaçados de banimento e de prisão devido a lances mesmo de até colocar “bola prá fora”, visando apostas e que, mesmo inacreditável, foi parar na justiça.