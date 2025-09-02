Coluna Isto Posto

“SOCIOLOGICAMENTE FALANDO”… (ãhm hãm – sic)
Cascavel - Apego inarredável a certas ciências culturais (“disciplinas”, digamos também) para alguém se debruçar a bordo de ocorrências, ou seja, apego, vinculações ajustadas à ciência que venha “elucidar o fato, quando esse esteja apegado à abrangência pública, precisaria ser exigível, citado e descortinado em suas raízes quando aplicado, para que se saiba (quando ignoramos as bases que afirmam ser as justificativas) a influir nas tomadas de decisões, sentenças, etc. e mais etc. ainda. Em torno dessa modesta e leiga forma de pensar me completo no raciocínio ao me deparar, como de resto à maioria da população brasileira, com decisão de um inquilino do STF (a tal de decisão monocrática) DE COLOCAR AGENTES POLICIAIS DENTRO DA CASA DO EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO. Assim é que, pergunta-se: É jurídica? Ampara-se pelo menos no Código Penal? Foi tomada por força “do que e de quê?” E, “pelo fato do fato” não teria que ser esclarecida – se é que tem esclarecimento – por um, digamos “sociólogo”, explicação anexada à sentença, para fatos assim e que se ajustasse à dialética no sentido de se justificar, posto estar esse inusitado até aqui na área do injustificável, apenas amparado pelo tradicional mandado, claro, instrumento que destaca-se “pelo MANDO QUE DETERMINA O DADO,” numa situação que até mesmo juristas se revelam estranhados?
GRIFE
Todo Sócrates teve sua cicuta. Todo Jesus teve o seu Judas. Todo Mundo teve seu Hitler. Toda Constituição teve seu Alexandre de Moraes e… todo Brasil teve (e tem) seu Rodrigo Pacheco.
FOLHETINS
O método da esquerda brasileira de plantar notas e adendos falsos nas redes sociais contra a direita e, principalmente, contra Bolsonaro, começa a ser imitado pelos decompostos similares da nossa vizinha e amiga Argentina, tentando atingir o presidente Milei. Assim, vê-se que o carácter do comunista, tanto aqui como lá, segue obstinado produzindo seus histerismos na putrefação.
*********
Papo furado a não convocação de Neymar para a Seleção Brasileira, por lesão. No último jogo do Santos ficou os 90 minutos em campo. O futebol brasileiro, cada vez mais medíocre, segue “dispensando quem é capaz”. Já imaginaram os “acertos” que devem ter sido tratados quando da contratação desse técnico estrangeiro, sabendo-se do que “essa área do futebol é capaz?” Note-se agora no futebol brasileiro, que já era duvidoso fora das quatro linhas, o que não se sabe anda ocorrendo, com jogadores ameaçados de banimento e de prisão devido a lances mesmo de até colocar “bola prá fora”, visando apostas e que, mesmo inacreditável, foi parar na justiça.
**********
Perguntar não ofende: A não convocação de Neymar teria vinculo à negativa do patrocinador do jogador de acrescentar outros valores a outros patrocínios na CBF? Não acredito (!!!) Isso deve ser tema de “Redes de Intrigas”. Imagina!!! Uma área na qual habitam “só inocentes”. Só santos… como na política partidária!!!
MESA DE BAR
Lindemberg Faria, que hoje – pelas aparições públicas – parece indicar ser íntimo de Gleisi Hoffmann, pediu “na cara dura” a prisão de Jair Bolsonaro. Não se sabe se fez o pedido antes ou depois da prisão, dentro do Parlamento, do motoboy que havia ido lá entregar-lhe encomenda de substância que justificou a prisão do motoqueiro. O apelido da figura-deputado é “Lindinho”. Não foi divulgado de “quantos gramas” era a encomenda.
– Garçom… Mais uma gelada, por favor.