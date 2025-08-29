Coluna Isto Posto

PÃO COM CUSPE – CARNE TAMBÉM

Cascavel - Que o pedido não seja alterado como sendo ofensivo aos trabalhadores dos setores de alimentos no comércio, pois não é nesse sentido que se insiste em providências na busca de higiene, já que, queiram ou não, saliva sendo lançada sobre os alimentos que estão sendo tratados passa a ser inapelável, por isso, mais do que nunca é necessária lei municipal que exija máscaras em quem, nos açougues, padarias, etc. manipula carnes, pães, etc. E luvas também. Aqueles que operam nesses setores ficam “falando sobre os alimentos” e, nesses momentos, torna-se inevitável – mesmo sem querer – cuspirem sobre os alimentos que nós, consumidores, vamos comer. Se não for adotada lei MUNICIPAL em torno disso CONTINUAREMOS a comer PÃO CUSPIDO E CARNE CUSPIDA… e por aí vai. E mais, os locais precisam ser cercados por vidros transparentes para que possam ter forma de visualização – do lado de fora – de como é preparado, ali dentro, o que vamos comer. Sobre isso é preciso lei municipal, repito, em torno de açougues em supermercados, panificadoras, além de restaurantes, etc. Ou será que sem essa providência não vamos continuar correndo riscos de estarmos sendo contagiados pelos pães e carnes cuspidos, etc.? Será que grande parte dessas enfermidades que nos têm alcançado nesses últimos períodos, lotando clínicas e hospitais, não têm origens nesses setores, através de contaminação pelo cuspe?

GRIFE

A “cara dura” que envolve e molda suas essências faz apelo até à dialética na tentativa de convencer que são díspares. Mas, em vão, pois “nazismo, comunismo e fascismo são, na verdade, siameses, moldados em fôrma diabólica por partenogênese pelo próprio Capeta”.

FOLHETINS

SÓ FALTAM AS PALMADAS: – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), após alguns demorados e humilhantes dias, decidiu vir a público para falar sobre mais uma intromissão do STF em sua área, ou seja, sobre as emendas parlamentares que foram pulverizadas por ordens de Flavio Dino com determinação de investigações. O repreendido presidente do Senado falou sobre o problema durante um seminário sobre gastos tributários realizado na terça-feira na Câmara dos Deputados e ocorreu dias depois de Flávio Dino determinar a abertura de investigação pela Polícia Federal para apurar 964 emendas que não tiveram plano de trabalho registrado, somando R$694 milhões. Na verdade, a humilhante interferência “nem foi lá essas coisas” em relação ao evidente desrespeito de um Poder sobre outro Poder, afinal, nesse parlamento brasileiro o STF já determinou “entrada e permanência no local” de Polícia Federal e até mesmo colocação de tornozeleira eletrônica em parlamentar. MORRO E NÃO VEJO TUDO. Aliás, nesse aspecto “Senado//STF” só estão faltando “aquelas palmadas” exemplares que nós, em tempos de nossa infância, levávamos de nossos pais como corrigendas. Aliás, certas atitudes por ali testemunhadas, revelaram que se já estivessem sendo aplicadas, o “rei das palmadas” praticadas nas duas casas estaria sendo Alexandre de Moraes, seguido agora, de perto por Flávio Dino. Fico pensando: “Se vivo fosse o Senador Antônio Carlos Magalhães essa situação teria chegado ao estágio em que está?” Duvido.

***********

Damares Alves – senadora, perseguida, ameaçada, insultada por negar-se a se identificar com a esquerda, informa que está com câncer. Confirma suspeitas de alguns especialistas que advertem que “DEPRESSÃO” também provoca esse mal. Esse e outros.

***********