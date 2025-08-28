Coluna Isto Posto

NEGRO E DESDENTADO

Cascavel - Esta última do Lula, a do “negro desdentado que por tal insulta a imagem do Brasil”, convenhamos, é a própria asneira “palavreada”. E não há o que fazer, estando ele “em todas” e diariamente. “Em todas”. É citado, falado, criticado, projetado, comentado e até lamentado, mas está evidenciado. Virou um Merchand andante. E é isso que querem seus discípulos. Sem deixarem perceber a malandragem lulística, eles mesmos propagam que “Lula disse mais uma asneira; que Lula prometeu tal tolice e garantiu tal absurdo; noticiam frases do Lula; que Lula confirmou isso; que Lula negou aquilo; que Lula voltou a cortejar a estupidez dizendo tal asneira” …e por aí vai Lula sendo noticiado, que é o que querem os marketeiros, pois assim, batendo, batendo e batendo acaba ficando a imagem e o nome do dito cujo nas entranhas cerebrais – principalmente do povo que não percebe – e o bando delira, não apenas por estar seguro de que está em andamento um marketing sem custos e eficiente, bem ao nível do que planejaram. E é um método tão eficiente que até eu, que o percebi e o denuncio, acabo de também falar nele, de repetir o ”nome da criatura” que ali está, no dorso do ridículo, representando uma das camadas panfletárias mais acentuadas que se criou no Brasil até hoje. Um escárnio. Já viram como esse nosso povo é facilmente domesticável ao sabor dos políticos que assumem postos? Hoje, por exemplo, está todo mundo falando em CMEIS. NINGUÉM MAIS FALA CRECHE, que vem a ser o “protocolo” do estabelecimento. Ninguém fala em “reforma”, agora é “revitalização”, como exigiu o PT. Ninguém mais fala “posto de saúde”…Todo mundo diz “UPA” que, por mais absurdo que possa parecer, significa “Unidade de Pronto Atendimento” que, se pelo menos contasse com “atendimento” já compensaria.

Bem, eles conseguiram emplacar – no Rio de Janeiro – o que apelidaram de “Polícia Pacificadora”. Talvez tenha sido tentativa de transformar toda a polícia em unidades de subserviência ao bandido – e não polícia – como almeja a distorcida E ALUCINADA esquerda brasileira, com facilidades produzidas pelo paranaense Fachin, do STF – que proibiu operações em favelas no Rio. Pacificadora: Mês passado, só num confronto, morreram 25.

GRIFE

FAKE NEWS DETECTADO: Acordo entre parlamentares da CPI do INSS e Governo deixaria de fora das investigações o principal suspeito envolvido no assalto aos aposentados… ”O irmão do Lula”. Se verdade fosse, seria de lembrar Plutarco que deixou escrito: “Os animais de uma mesma espécie diferem menos entre si do que um homem de outro.”

FOLHETINS

Uma dúvida surgiu. O fake news sobre o irmão de Lula não seria produção de alguém que teria descoberto sobre isso um possível acordo sendo feito entre as partes? Como se sabe, entre os pigmeus morais da esquerda política brasileira tudo é possível…/até o impossível.

