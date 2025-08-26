Coluna Isto Posto

OVELHA?…EU FORA!!!

Cascavel - Particularmente – e tomara que eu esteja errado – recebi a informação como muito grave, afinal de contas um câncer num estômago, esôfago, fígado, etc. parece ser fácil aos médicos constatarem, mas a nós, leigos, tudo em torno desse mal é uma incógnita. Quanto à ORIGEM DO MAL, quando descoberto, parece que não só a nós, leigos, mas também e eles a origem, a causa é problemática. Parece. Por que esse mal horroroso e fatal se instalou ali?…é o que nós, ignorantes (e ignorante é o que ignora) buscamos saber quando da existência, principalmente em parentes. Vem de um agente externo? Bem, é tema para especialistas da medicina e não – repito – para nós, leigos – mas eu, pessoalmente, que perdi parentes para essa brutalidade letal sempre me detenho no sentido de me inteirar de informações, quando se me apresentam e, na edição do último sábado deste nosso O Paraná, uma notícia publicada na página 5 – Caderno Geral – me assustou e informo aos leitores sobre ela, embora de forma resumida. O título da informação foi: “Vacina produzida por Laboratório de Londrina pode ter matado 200 animais – ovelhas”. A morte desses animais ocorreu no Piauí, mas o Ministério da Agricultura, quando soube, retirou de circulação – dizem – os lotes da tal vacina. Todavia, a nós consumidores, faltam esclarecimentos sobre as ovelhas que resistiram, as que não morreram. As daqui foram vacinadas? Elas oferecem perigo? Vacina, uma aplicação química, será que absorvida pelos animais, não se constituirão, através do consumo da carne, num perigo que venha provocar câncer ou outro qualquer mal ao nosso organismo? Afinal, essas vacinas MATARAM ANIMAIS! É… MATARAM! Aqui, agora, é um leigo escrevendo… mas quantos leigos – lendo – passam, como eu, a enfrentar essa dúvida? Afinal, essa vacina que matou DUZENTAS ovelhas – e também até um boi – não foi aplicada também por aqui, no Paraná? Enquanto não houver esclarecimentos de parte de setores que deveriam prever esse problema, mas não o fizeram, me pergunto:“Vale a pena levar ao fogo aquela costelinha de ovelha, até então apetitosa e quase irresistível”? De minha parte prefiro não arriscar, ainda mais constatando estar o preço da ovelha nos açougues rivalizando com o preço milionário da picanha do Lula, aquela do “blefe político”.

GRIFE

E Lula disse dirigindo-se a um fotógrafo e está gravado:

“Não tem vergonha de bater uma foto para ser exibida no exterior, de um brasileiro sem dente e ainda por cima… NEGRO?”

(Se todo efeito tem causa… Qual é a causa desse aí?)

FOLHETINS

Cruzamento, em Cascavel, da Rocha Pombo com Av. Brasil. Pistas desencontradas. Há anos que aquele local precisa ser reformado, impondo-se, por ali, um viaduto, que poderia ter sido construído com o dinheiro que Leonaldo Paranhos “torrou” em ônibus elétricos, em favor de empresas amigas.

************

A propósito: As “convulsões no trânsito” ali na Rocha Pombo com Avenida irão piorar quando da implantação do Mercado Público e novo Centro de Convenções que ficarão nas imediações. Será a sequência do velho e inquebrantável hábito de implantações sem a necessária estrutura. Aventureiros políticos… Sempre eles!!!!

**************

Não é Merchand e nem comercial… É constatação da coluna e repasse como informação: A carne do Allmayer, em Cascavel, merece destaque. Distancia-se em qualidade sobre muitas e muitas outras de “alguns outros supermercados”. Por favor, vocês aí, não deixem cair esse nível, como “outros alguns” que servem “boi velho e entupidos de hormônios”, carnes duras que nem pedra.

***************