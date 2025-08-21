Coluna Isto Posto

PUGILATO

Cascavel - Passou despercebido de todos? Morais, em entrevista a jornal americano, afirma que não recuará nem um milímetro. Li isso e não me surpreendi porque no Brasil nada mais causa surpresa, mas que alguém me socorra: Definitivamente nosso país virou isso? Manifestações intempestivas, próprias de mesas de bares? “Ele diz que não recuará?”. Não é mais a lei que determina? Não teria ele que satisfazer a sociedade dizendo que se “manterá dentro da lei?” Quer dizer que recuar ou avançar vai depender dessa inclinação de pugilato? Repete-se: Não é mais a lei que determina? Cristo não vem mais.

GRIFE

Na foto, reunião certa vez no gabinete do ex-prefeito e ex-condenado Leonaldo Paranhos, ocasião em que membros da Boca Maldita reivindicavam a destinação de um local – público, na rua – para a volta da entidade popular. Paranhos fez todos de bobos, prometendo o que não iria cumprir – como não cumpriu. Na foto aparecem dois integrantes vitalícios que já faleceram: Pedro Mikilita e Lino Rodrigues. Também estão na foto da rasteira este colunista e o pioneiro e presidente da Boca, Beto Pompeu, também iludido por Paranhos, como os demais, pois bastaria dizer que não faria, tanto que um assessor já antecipava que não faria, pois “ele não iria criar cobra para lhe morder”, afinal, a Boca existe para fiscalizar e cobrar ações do poder público e, certamente estaria tratando temas como os denunciados por Evandro Roman, até agora camuflados, assim como a compra do título circense de “segunda cidade do Brasil” – que nos custou em milhões $2.600 – alterações de plano diretor, crescimento de patrimônio particular, compra de ônibus elétricos, ou seja, dinheiro público para faturamento de empresa privada e “outras pegadas estilo Paranhos”.

FOLHETINS

Estão vendendo “canetas para emagrecer”. E até na rua. Quando De Gaulle afirmou que o Brasil não era um país sério, fui um dos brasileiros, entre milhares, que contestou o General francês. Peço desculpas póstumas a De Gaulle. Ele estava certo.

*************

No aniversário da mulher de “uns e outros”, o cinismo encontrou-se com a corrupção – o oportunismo confraternizou-se com a pouca vergonha e a sacanagem tirou o capeta para dançar. E todos foram felizes festando noite a dentro.