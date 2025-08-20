Coluna Isto Posto

CÂMARA E SENADO – PRA QUE?

Cascavel - Tudo leva a crer que na área da justiça superior também pode haver uma “outra dimensão” a nos permitir ingressar. Algo como cientistas que nos garantem que poderemos, a certa altura do tempo, após vencidas etapas de inspeção e constatações, viajar para o infinito do universo. Na física há teorias em torno dessa situação fantástica. Enfim, chegaremos lá. E como eu me atrevi a dizer em outro campo, como o da “hermenêutica”, (com o cuidado de destacar que “uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”) que nos permite descortinar hoje certos imbróglios intrigantes, pelo menos “um, virado ministro” – nomeado para o STF – por sinal apegado à ideologia comunista como confessa – chegou a uma posição de sustentar-se de autoridade no sentido de – pasmem – tentar interferir – pasmem de novo – na aplicação de lei dos Estados Unidos – a Magnistisky – até “ao molho” de, digamos, “diversos sabores, como se estivéssemos na área culinária e, no caso específico ao qual estamos chegando, ao “molho econômico”, preparado por Dino, agora sob apreciação e concordância de seus colegas, passando Ele, como se tivesse nas mãos o Báculo Papal, a ameaçar, controlar e determinar também setores e fatores na “economia brasileira”. É… Passou “S. Excia. Dino,” a estar ali também. Mandão. Então, a sociedade brasileira deve estar se perguntando: Pra que Câmara e Senado por aqui? O STF MANDA EM TUDO!!! Como estamos vendo o “seu Dino” – (determinou Essa vossa excelência”) – que a lei americana – de nome esquisito – não vale aqui… está proibida de ser aplicada aqui “nessa pátria amada, idolatrada, salve, salve.” // (Morro e não vejo tudo) Excelência… com o “devido respeito que seu cargo impõe”, pergunta-se: Isso aí não é intrínseco? A lei americana vale lá, nos Estados Unidos, isso é – repito – intrínseco – e lá ninguém vai alterá-la, assim, se duvida, experimente fazer com que – por exemplo – um banco brasileiro qualquer – pratique, pelos seus canais e estando envolvido pela tal lei, ato – qualquer ato – que venha estar ligado ao impedimento… “Nada vai influir, senhor ministro”. Nada. Significa dizer que esse seu canetaço e “o vazio do nada” são a mesma coisa. E a propósito: Os 26 chamados de “influenciadores” que foram convidados pelo STF a visitarem o Tribunal para com Ele montarem uma estratégia de “defesa” nas redes sociais contra críticos – ridículo – já foram eles (e elas) identificados, como estão esclarecendo sites de informação das redes sociais, com pitadas de bom humor e, segundo os apresentadores, com nuances em torno do que destacam ser (repete-se) ridículo. Tanto que já estão até apagando as tolas montagens produzidas. ETA BRASIL… A ideia seria produzir uma segunda MSN – que tenta hoje se camuflar de agência de notícias contra Jair Bolsonaro.

Notícia está na Internet: Flavio Dino, quando no governo do Maranhão, recebeu para combater o Covid 36 bilhões na primeira leva e 11,8 na segunda. Prestação de contas??? Não está na Internet.// Então ESQUECE.