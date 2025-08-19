Coluna Isto Posto

CONSTITUIÇÃO – DIREITO OU AMEAÇA?

Cascavel - Sendo colunista de um jornal diário, como este nosso O Paraná, tenho consciência de que aqueles que leem esta Coluna sabem o que eu penso sobre os diversos temas aqui abordados, pois estão aqui expostos, mas não fazem nem ideia de como me sinto – ou certamente outro qualquer colega “do Oiapoque ao Chuí” – em função semelhante – diante do clima que construíram na gestão política do País e que é jogado sobre toda a sociedade brasileira, assim como, e principalmente, sobre nós, jornalistas opinativos – quando do desempenho dessa nossa obrigação profissional. De minha parte, deixo claro que não me sinto bem e muito menos à vontade, embora mantendo a obrigação de não me desviar da boa rota e isso por que, não me sinto bem por não me sentir protegido pela lei maior que vem a ser o que chamam de “Constituição”. Não há clima jurídico que nos passe a certeza de usufruirmos de proteção constitucional. Aí estão colegas presos, pessoas humildes, avós, donas de casa, aí estão pessoas de bem jogadas em celas, encarceradas, assim como um ex-presidente da República a ser julgado devido a “apenas depoimentos de testemunhas”. Responder a processos diante de acusações falsas, infundadas, fora da verdade tolerável, é admissível, é normal. Mas não é o que ocorre, segundo se observa e, não é a ponto de sensibilizar até mesmo o Presidente da Maior Nação do mundo – Donald Trump – bélica e econômica – pois por aqui até mesmo o que se “invoca como direitos humanos” passou a ser desrespeitado. Assim é, e evitando maiores registros do que nos têm chocado a cada informação vinda a público, obrigamo-nos a questionar à área política: “Que Constituição é essa que os senhores nos impuseram – em clima de festa – à época liderados pelo plumaceiro PMDB – ao som de cornetaços por todo o Brasil, justificando à volta do que chamaram de democracia”??? E tudo ilustrado com Ulisses Guimarães – como se fosse o capitão de time vencedor de Copa – erguendo o livreto como se fosse um troféu suado e perfeito? Assim é que, substituindo a pergunta já exaustivamente usada, (aquela sobre: “Que País é este – de Francelino Pereira em 1970 – Presidente da então Arena) – apontamos outra para o seu lugar e que vem a ser: “Que Constituição é Essa” que, como disse certa vez João Figueiredo ameaçando quem fosse contra a democracia – “que prenderia e arrebentava”? – E os militares de então é que “eram ditadores” e, chamados até de Gorilas? Esperamos que todos os integrantes de blocos diretivos de partidos políticos deste país tenham essa resposta. QUE CONSTITUIÇÃO É ESSA???

GRIFE

Denúncias dão conta de que até “nos cantos” de certa Corte há operadores de notícias, com objetivo de obstaculizar as denúncias sobre mal feitos, no sentido de contrabalançar o mal e o bem divulgados. Nenhuma novidade. Desde o tempo da “Segunda Guerra” que folhetos cumprem esse papel batizado de “contrainformação”, que acaba sendo eficiente no maquiavélico objetivo, pois consegue destacar-se e até proteger condenados e reprimir inocentes. Até pesquisas falsas já construíram seus ninhos sob esse clima. Não raramente esses grupos até tentam convencer que “foi Abel que matou Caim”. Tentam e não raramente obtém sucesso.

FOLHETINS

– Hugo Mota... Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, (Republicanos-PB). Ali, em seu gabinete, encontrada nova forma de “Rachadinha” praticada pela sua chefe de gabinete. Não é “um novo escândalo”… É uma velha forma de gatunagem. De acordo com reportagem do Metrópoles, assinada por Tácio Lorran, a chefe de gabinete do parlamentar, Ivanadja Velloso Meira Lima, mantém procurações para mexer nas contas-salários dos funcionários do gabinete. Ela é ré em ação de improbidade administrativa do Ministério Público Federal (MPF) As procurações que lhe conferem “poderes ilimitados” para sacar salários e movimentar contas de servidores e ex-servidores da Casa. PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL!!! (arghhh)

*****************

Com procurações, nas rachadinhas não há necessidade do titular do gabinete ficar cobrando, nos dias de pagamento, a metade dos salários dos funcionários explorados… A chefia do gabinete tira a parte que toca pelo acordo e coloca em sua conta. Fácil… fácil… Pode até servir de exemplo para atuação mais confortável em outras rachadinhas das quais participam vereadores, pelo Brasil, deputados, senadores, etc.