Coluna Isto Posto

RUA: CARLOS GOMES OU ZECA PAGODINHO?
Cascavel - Vejam os senhores: Uma reforma de rua – “reforma”, expressão que hoje em dia assumiu, em obras públicas, o eufemismo “revitalização” – havia sido licitada em 51.144.674,40, na gestão Leonaldo Paranhos e foi ali que pintou mais um “generoso troquinho”, pois passou para 53.378.708,83. No entanto, depois – sem Leonaldo, ficou em 49.994.904,59, bastando ter entrado “na jogada” o engenheiro Sandro Rocha Rancy – que não é vereador como também não é nem o prefeito que saiu e nem o que entrou e, “conversando com quem fez a obra, puxou daqui e dali, riscou mais isso ou aquilo” e… Eureca… Conseguiu pintar “no pedaço” um belo desconto para o município, ou seja, de mais de 53 milhões ficou em 51. Se o então prefeito que saiu, ou o que acaba de entrar e, principalmente os vereadores com seus salários em dia – pagos pelo povo – observassem o mesmo interesse do encarregado da obra, talvez soubéssemos também por quais razões, em tão pouco tempo depois de reformada da primeira vez, aquela rua teve que ser recomposta. E quanto custou a “reforma” da primeira vez. E por que naquela primeira vez não foram adotados os mesmos efeitos de agora, do engenheiro Sandro Rocha Rancy, repete-se, aplicados nessa segunda vez e conquistando também um descontão?
GRIFE
Alguém já deve ter notado e já disse… E se não disse… A Coluna diz:
“O Brasil virou uma Arca de Noé… Porém… SEM NOÉ!”
FOLHETINS
Lula, por estar onde está, nomeou a advogada Verônica Abdalla Sterman, 41 anos, como magistrada do Superior Tribunal Militar(STM) tendo ela sido aprovada pelo Plenário do Senado, por 51 votos favoráveis e 16 contrários. Mas há um detalhe corrosivo à indicação: Em seu curriculum consta “MESTRADO”. Pode até ser competente para o exercício do cargo, todavia, a informação sobre “mestrado” é falsa. Ela vai ser a segunda mulher, ao lado da atual presidente, ministra Maria Elizabeth Rocha, a integrar a Corte Militar, formada por 15 ministros – cinco civis e 10 militares. Notou-se nela um semblante “envergonhado” quando um outro senador decidiu informar o plenário sobre a situação que, enfim, não influi no cargo que vai exercer, todavia, não pega bem uma informação, partindo de uma Ministra para cargo de tal relevância, não corresponder – (como deixou escrito Ruy Barbosa) à “verdade verdadeira”. Rumores dão conta de que a indicação foi uma exigência de Janja, a nascida em União da Vitória… Ou seria Porto União? Nunca se sabe, pois por ali metade da cidade é no Paraná e a outra em Santa Catarina, tanto que os moradores chamam a cidade de “Porto União da Vitória”.
MESA DE BAR
O segundo lugar no Brasil de cidade mais bonita e melhor para se viver caiu para a 88ª posição. E nos custou $2.600 milhões. E o responsável por esse notável “chapéu” na população, após visitar Dubai e o Caribe e, de lá, enviar fotos com a família destacando gargalhadas nas fotos, segue pendurado em cargo público no Paraná e prometendo grande campanha para abraçar outro cargo político na próxima eleição.
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!!