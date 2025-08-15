Coluna Isto Posto

RUA: CARLOS GOMES OU ZECA PAGODINHO?

Cascavel - Vejam os senhores: Uma reforma de rua – “reforma”, expressão que hoje em dia assumiu, em obras públicas, o eufemismo “revitalização” – havia sido licitada em 51.144.674,40, na gestão Leonaldo Paranhos e foi ali que pintou mais um “generoso troquinho”, pois passou para 53.378.708,83. No entanto, depois – sem Leonaldo, ficou em 49.994.904,59, bastando ter entrado “na jogada” o engenheiro Sandro Rocha Rancy – que não é vereador como também não é nem o prefeito que saiu e nem o que entrou e, “conversando com quem fez a obra, puxou daqui e dali, riscou mais isso ou aquilo” e… Eureca… Conseguiu pintar “no pedaço” um belo desconto para o município, ou seja, de mais de 53 milhões ficou em 51. Se o então prefeito que saiu, ou o que acaba de entrar e, principalmente os vereadores com seus salários em dia – pagos pelo povo – observassem o mesmo interesse do encarregado da obra, talvez soubéssemos também por quais razões, em tão pouco tempo depois de reformada da primeira vez, aquela rua teve que ser recomposta. E quanto custou a “reforma” da primeira vez. E por que naquela primeira vez não foram adotados os mesmos efeitos de agora, do engenheiro Sandro Rocha Rancy, repete-se, aplicados nessa segunda vez e conquistando também um descontão?

GRIFE

Alguém já deve ter notado e já disse… E se não disse… A Coluna diz:

“O Brasil virou uma Arca de Noé… Porém… SEM NOÉ!”