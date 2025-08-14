Coluna Isto Posto

O CAPATAZ – no senado

Cascavel - Um elemento afirmar diante de uma Nação que não irá receber, aplicar e dar sequência a uma decisão determinada pela MAIORIA do mais alto segmento parlamentar de um País – que é o Senado de uma República – e permanecer no cargo no qual lhe colocaram, praticando esse absurdo, mantendo-se ali, repito, sem ser afastado, mesmo que para tanto tenha que se tomar a medida por força policial, não nos parece que tenha sido suprimida apenas a condição de Nação, de País, de República no Brasil e implantada, sim, o que se costuma chamar de “república de bananas”, ou talvez, quem sabe, um bailão suburbano no qual entra quem quer, bastando na entrada permitir revista à procura de arma e pagar “cinquentão” com direito a um chopp de graça – com colarinho, é claro. Não peço desculpas a quem me ler, antes de ratificar a ideia de que, talvez não caiba a comparação com bailão, pois nesse caso bastaria se chamar um segurança e atirar na rua tão indigesta e reprovável criatura, pois se pedisse desculpas estaria tentando camuflar um sentimento político de angústia ao constatar que Alcolumbre – (presidente ou um capataz?) do Senado – ainda não foi banido do posto onde se encontra. A menos que, como esta Coluna já sugerira várias vezes, a Constituição que aí está tenha sido um blefe muito bem planejado, liderada que Ela foi por Ulisses Guimarães e seu PMDB.

Enquanto a justiça superior dá liberdade a condenados, a justiça daqui, “dos degraus mais embaixo” – ao contrário – autoriza e determina investigações que levam à prisão até mesmo de destacadas figuras do mundo social e dos negócios, como ocorreu com o fundador da Ultrafarma e do diretor da Fast Shop, prisões acontecidas na última terça feira, em sequência ao trabalho do Ministério Público que apura esquema de favorecimento a Empresas do Varejo em troca de propina.

Estão lembrados daquele segmento da televisão intitulado de “Vale a Pena Ver de Novo”? Esses dois detidos de agora estão na expectativa de que com eles ocorra o mesmo que ocorreu com Zeca Dirceu – Sérgio Cabral – Vacari Neto – José Genuíno – Palocci – Eduardo Cunha – João Santana – Monica Moura – e até mesmo com Lula.

