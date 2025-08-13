Coluna Isto Posto

E O RESPEITO AO CLIENTE?

O excesso de ganância aplicado nas situações operacionais de certos supermercados em Cascavel tem aumentado nossa irritação em certas horas. Quando escrevo aqui –“nossa” – estou me referindo aos clientes. Uma das situações diz respeito a “operações de caixas”. Estão achando que limitar a ocupação de caixas passa despercebido dos clientes… Ao contrário: as filas ficam extensas e a irritação é inevitável. Antes, isso ocorria nos dias de recebimento de salários – quer semanais, quinzenais ou mensais. Ultimamente têm ocorrido congestionamentos em dias seguidos. Que lembrem-se os donos… A população aumentou, com isso há mais gente indo ao supermercado, assim – e por favor – coloquem profissionais nos caixas… O cliente quer ser atendido. E mais um detalhe, como esses estabelecimentos fecham às 21 horas, não raras vezes alguns setores já pelas 20 horas vão encerrando atividades, limpando suas ferramentas, etc. Se o horário é até às 21 horas, atendam até às 21 horas. Essa forma de economizar nos salários, dispensando antes da hora, quem sabe para economizar hora extra, é também outra forma de gestão que só atende interesses da empresa, não dos clientes. Em breve esta Coluna vai voltar também a alertar os clientes sobre os empacotadores… Nesse setor há também uma falta de respeito, não deles, empacotadores, mas de alguns donos ou proprietários – sei lá. Na verdade, uma necessidade de correção, pois nós, clientes, é que estamos trabalhando para os mercados no setor de empacotamento, e para tanto, não recebemos nem descontos.

GRIFE

Leonaldo Paranhos – consta estar riquíssimo na cobiçada e permanente condição de profissional da política – vai de novo “amancebar-se com candidatura a qualquer coisa”? Cristo não vem mais!!

FOLHETINS

Seria apreciável se a Prefeitura atualmente viesse a público para nos manter informados sobre até quando vamos continuar sendo massacrados, irritados, desrespeitados e insultados por esse processo de trânsito vergonhoso e desordeiro deixado por Leonaldo e sua então discípula que ocupava “a Cabeça da tal Transitar”?

****************

“Tarifaço dos Estados Unidos”? Positivamente, perderam os escrúpulos todos aqueles integrantes do bando da “pouca vergonha”, aqueles que estão em todo lugar, principalmente em vários órgãos de imprensa. Pigmeus morais e sociais. Tentam esconder que o tarifaço é gerado por atitudes de Alexandre de Moraes e de Lula. Eis aí a origem desse drama que a nós tocará pagar… Como sempre…