Coluna Isto Posto

E O RESPEITO AO CLIENTE?
O excesso de ganância aplicado nas situações operacionais de certos supermercados em Cascavel tem aumentado nossa irritação em certas horas. Quando escrevo aqui –“nossa” – estou me referindo aos clientes. Uma das situações diz respeito a “operações de caixas”. Estão achando que limitar a ocupação de caixas passa despercebido dos clientes… Ao contrário: as filas ficam extensas e a irritação é inevitável. Antes, isso ocorria nos dias de recebimento de salários – quer semanais, quinzenais ou mensais. Ultimamente têm ocorrido congestionamentos em dias seguidos. Que lembrem-se os donos… A população aumentou, com isso há mais gente indo ao supermercado, assim – e por favor – coloquem profissionais nos caixas… O cliente quer ser atendido. E mais um detalhe, como esses estabelecimentos fecham às 21 horas, não raras vezes alguns setores já pelas 20 horas vão encerrando atividades, limpando suas ferramentas, etc. Se o horário é até às 21 horas, atendam até às 21 horas. Essa forma de economizar nos salários, dispensando antes da hora, quem sabe para economizar hora extra, é também outra forma de gestão que só atende interesses da empresa, não dos clientes. Em breve esta Coluna vai voltar também a alertar os clientes sobre os empacotadores… Nesse setor há também uma falta de respeito, não deles, empacotadores, mas de alguns donos ou proprietários – sei lá. Na verdade, uma necessidade de correção, pois nós, clientes, é que estamos trabalhando para os mercados no setor de empacotamento, e para tanto, não recebemos nem descontos.
GRIFE
Leonaldo Paranhos – consta estar riquíssimo na cobiçada e permanente condição de profissional da política – vai de novo “amancebar-se com candidatura a qualquer coisa”? Cristo não vem mais!!
FOLHETINS
Seria apreciável se a Prefeitura atualmente viesse a público para nos manter informados sobre até quando vamos continuar sendo massacrados, irritados, desrespeitados e insultados por esse processo de trânsito vergonhoso e desordeiro deixado por Leonaldo e sua então discípula que ocupava “a Cabeça da tal Transitar”?
****************
“Tarifaço dos Estados Unidos”? Positivamente, perderam os escrúpulos todos aqueles integrantes do bando da “pouca vergonha”, aqueles que estão em todo lugar, principalmente em vários órgãos de imprensa. Pigmeus morais e sociais. Tentam esconder que o tarifaço é gerado por atitudes de Alexandre de Moraes e de Lula. Eis aí a origem desse drama que a nós tocará pagar… Como sempre…
**************
A propósito: Mais uma indicação de livro de parte desta modesta Coluna: “Psicose Ambientalista”, obra de nosso Príncipe Orleans e Bragança. Nele você encontrará explicações de especialista – Professor Morion – por exemplo, a respeito das idiotas e estúpidas informações sobre “gelo derretendo” nos polos. Não derrete, como tentam pregar ativistas ignorantes. O gelo “desaba” nesses locais, mas não derrete. E desaba porque não tem sustentação na base que fica submersa. Enfim, as explicações – além de muitas outras – estão nessa aqui indicada edição: ”Psicose Ambientalista”. E o gelo desaba, repete-se, por a base ser atingida, enfraquecendo-se, por uma série de alterações das correntes marítimas e não devido ao aquecimento global como é costume esquerdopatas pregarem.
**************
MESA DE BAR
Em tudo, no Brasil, os preços no governo Lula do PT – estão tão violentos que fui comprar umas rosas para envia-las a uma minha “cobiçada”… Mas tive que desistir. Estão vendendo rosas “por pétalas” não mais por dúzia.
-Garçom… Mais uma gelada, por favor.