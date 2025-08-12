Coluna Isto Posto

QUE LOUCURA!

Cascavel e Paraná - Mais de vinte anos após colocarem em prática a chamada política dos manicômios, buscando a desativação desse setor que, se não cuidava como devia, pelo menos cercava a saúde mental da população e oferecia uma alternativa. Na tentativa de tratá-la, nada – ou como política de saúde ou como alternativa terapêutica – nada mesmo foi oferecido – “em procedimentos racionais” – a essa mesma população desassistida nesse setor há mais de vinte anos. Bem mais. /// Tanto que a maior preocupação que se observa nessa área é a de tentar esconder índices e episódios, esconder pessoas em áreas de risco ao invés de tratá-las. // Esta área foi tão contaminada pela insensatez política que psiquiatras – especialistas que jamais deveriam ser desprezados e, sim, sempre requisitados – dificilmente são apontados pelas políticas de saúde como o primeiro passo a ser dado, quando da constatação dessas incidências. /// Sabem, a hipnose, já nos disseram graduados, é uma forma de tratamento, em certos casos, que produz efeitos aceitáveis, entretanto, ela é rejeitada pela área médica tendo em vista que acabou virando atração de circo… E, então, nos disse um facultativo, “não dá para misturar”. // Talvez também tenha sido devido a esse desprezo em relação à psiquiatria, que certas “chamadas igrejas” levam para seus púlpitos figuras apontadas por alguns, também chamados pastores, para ali praticarem faniquitos, tremedeiras, ali sapateiam, e são chamadas de loucas. /// Aquilo, é normal, com alguém precisando de tratamento, ou a exploração é por conveniência de episódios circenses? Caberia até a convocação de psicólogos a atestarem esses quadros, mas qual, quem estaria interessado nesse país de ebulições a formar equipes de especialistas na área para montar planos de atendimento, terapêuticas, etc.? A política brasileira de saúde não está nem aí e, enquanto isso a sociedade precisa manter certos programas de atenção a cada ano na espera que surja alguém um dia que, ao invés de alertar que essa é a quarta causa de morte no povo, esconder estatísticas e verdades em torno de algo que está tão abandonado que “nem Freud explica”… ou explicaria. Por fim, hoje está sendo pedido “exame de sanidade mental” em uma certa figura da área do poder do Brasil. Uma curiosidade… Se der positivo, o internamento será “aonde” se os hospitais especializados foram fechados?

GRIFE

Ronaldo Caiado disse na cara de Lindemberg e ficou nos anais do Parlamento.

“Falo como médico. Estou sempre – quando aqui – preparado para o debate. Já esse cidadão (Lindemberg Faria) está aqui sempre “salivando muito e com as pupilas dilatadas.”

FOLHETINS

Olavo de Carvalho – já faleceu – mas suas ideias continuam “imperdíveis” – como as deste livro… E outros