Coluna Isto Posto

ALCOLUMBRE – O REI DO CIRCO

Cascavel e Paraná - Com Alcolumbre abaixando as calças e mostrando o traseiro para os colegas do Senado e devolvendo 81 assinaturas para que coloquem ao lado do vaso sanitário para serem usadas nas finalidades previstas a ocorrerem ali, naquele sanitário, faltava decidir o que fazer – daqui pra frente – com aquele espaço físico enorme do plenário. Não falta mais… é só daqui pra frente destinar para bailes funks, que estão na moda das plateias em delírios estimulados, histéricas e em transes de baixarias. Quanto ao espaço da Câmara, o lógico agora é destinar o local para futuras concentrações das Escolas de Samba de Brasília no próximo carnaval e para feiras livres no resto do ano.

GRIFE

Luiz Fux – o único do STF que foi juiz antes de ser nomeado – num gesto aí na foto que caracteriza o verdadeiro status do Brasil, nas mãos da esquerda.

FOLHETINS

SEXTA PASSADA O TEXTO ESTAVA ASSIM: Barroso defende Moraes!! STF não se curvará às ameaças!!!

Como se vê, insistem em tentar maquiar uma imagem que está lambuzada e criando sérios problemas para a população brasileira. Ora, ora… “Barroso defende Moraes”… mas…

HOJE JÁ MUDOU: O TEXTO ESTÁ ASSIM: Barroso talvez não espere o final de seu período na Presidência do STF e renuncie. Se diz esgotado com o atual clima de conflitos entre ministros. E, se “se mandar” antes, é possível que, na porta, quando da saída, alguém lhe diga Alto e Bom Tom: “PERDEU, MANÉ”.

Alcolumbre, presidente do Senado, debocha do próprio Senado e desafia todo o resto protocolar, dizendo: “Nem com 81 assinaturas” – ou seja, manda sozinho, dá uma banana a todos os demais e decide imitar Alexandre de Moraes. É esse o decantado “exercício da Democracia”? Assim é que, só resta sugerir colocar nesse panelão vergonhoso, no qual a esquerda transformou o Brasil, um – digamos – daqueles generais do período militar de 64 que, em questão de horas, toda a anarquia estará resolvida.