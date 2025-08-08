Coluna Isto Posto

QUINTA COLUNA
Cascavel e Paraná - Esta modesta Coluna usou a expressão “Quinta Coluna” ao se referir a alguns integrantes de certos órgãos, inclusive de imprensa. Fui alcançado por pessoas que buscaram saber o significado. Expliquei que faz parte da história universal. A expressão foi usada pelo General Francisco Molla, Gal. revolucionário espanhol, em 1939, que marchava sobre Madri comandando quatro colunas de soldados. Certa altura um coronel aproximou-se e informou ao general que contavam com apenas quatro colunas, o que seria insuficiente para tomar Madrid. Em resposta, o general informou ao coronel que, ao chegarem à Capital, passaria a contar com mais uma coluna, ou seja, com uma “Quinta Coluna” que se encontrava atrás dos resistentes, ou seja, uma “Quinta Coluna que atacaria pelas costas”. Seria “coluna de traidores” que iria agir como numa emboscada, lá por trás… Uma quinta coluna também reconhecida como os traidores na batalha. A partir dali aqueles que se colocam por trás dos atacados em confrontos, passaram e passam a ser chamados de “quintas colunas” não só na Espanha como no mundo e, o Brasil faz parte desse mundo. Assim é que, é só olhar à frente desse clima atual que nos leva a tentar voltar à democracia, nessa verdadeira ditadura, veremos que o que não falta são “quintas colunas”.
GRIFE
Só pode ser algo relacionado ao que se identifica como “putrefação moral” o que se viu ocorrer – através da Internet – na Câmara de Vereadores de Curitiba. Distribuição de panfletos ensinando a consumir drogas, maconha, cocaína, etc. Foi tudo filmado e os ativistas ainda tentaram agredir aqueles que, através de seus escrúpulos, tentaram protestar. Apenas “tentaram”, pois os que protestavam tiveram que fugir pra não apanhar.
FOLHETINS
Escreveu o pastor Silas Malafaia em seu perfil no antigo Twitter, acusando o Presidente do PP senador Ciro Nogueira de “joguinho político psicológico”. “Você é uma raposa e um camaleão na política. Quem é você para falar pelos outros senadores? Se recolha a sua mediocridade política”.
Todo senador que se negou a tomar posição contra a série de arbitrariedades que vem ocorrendo no Brasil, geradas pelo STF deixa mais do que claro que tem o que popularmente o povo chama de “Rabo Preso”. E o mais chocante é ter que constatar que eles – senadores – estão lá por conta do próprio povo que neles votou.
Pior do que qualquer outra ação de “chocante insulto à Sociedade Brasileira” foi a prisão, mesmo domiciliar, do Presidente Jair Bolsonaro.
Varias razões levam empresas de comunicação a trocar ou afastar comunicadores. Muito seguidamente isso se dá pela razão do que chamamos no jornalismo “Compra de Cabeças”. Um partido político, suponhamos, não raras vezes se junta a um prefeito e, juntos, oferecem ao “coiteiro-empregador” vantagens para que dispense o indesejável denunciante de falcatruas, etc. Mas não foi isso que motivou a dispensa pela Globo de uma de suas apresentadoras – sobrenome Lima – o que deixou “militantes de esquerda abalados… No site MSN, por exemplo, perderam a elegância – se é que a tinham – em torno do fato, tanto que passaram até a construir situações que levam outros canais a pensar em contratar a menina…“Forçam a barra”, como se diz. Mas, o que se propaga, na verdade, é que ela foi afastada – pasmem – por excesso de “esquerdismo”. Difícil de acreditar, mas é isso e, o mais surpreendente: Aconteceu na Globo que liga-se à canhota, desde a morte de Roberto Marinho.
MESA DE BAR
Alcione publicando recado afirmando que a notícia sobre “feitiço contra Trump” foi fake. Mas se sofreu mesmo infarto, fazendo com que o “feitiço virasse contra o feiticeiro”… não informou nada.
– Garçom… então, mais uma gelada, por favor.