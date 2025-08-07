Coluna Isto Posto

TODOS LEMBRAM, DIZEM E ESCREVEM

Cascavel e Paraná - Em 2020, Alexandre de Moraes elogiava os EUA como exemplo de liberdade de expressão e democracia. Cinco anos depois, virou exatamente o oposto do que dizia defender.

Hoje, é alvo de sanções do governo Trump, com base na Lei Magnitsky, acusado de abuso de poder, censura e perseguição política. De defensor da liberdade, tornou-se o maior censor do país — prendendo opositores, calando a imprensa e sufocando vozes dissidentes.

O homem que exaltava os EUA agora os acusa de imperialismo, enquanto mergulha o Brasil numa crise diplomática e institucional. A verdade é uma só: o Alexandre de 2020 jamais aceitaria o que o Alexandre de 2025 se tornou.

ACRESCENTE-SE POR CURIOSIDADE: O que lhe dá todo esse poder? Voto não é e a Constituição muito menos!

GRIFE

Poderia ter pena dos comunistas devido ao natural – neles – estágio de timidez cognitiva. Mas, não tenho pena… Pois esse tipo de assentimento acaba me convencendo que as íntimas tolices deles, amancebadas com a ignorância natural dessa inclinação, os faz conservar estupidez do tamanho do Universo.

FOLHETINS

Mulher do Haddad, diretora do programa “Farmácia Popular”, do Ministério da Saúde, segundo denunciou no ar e ao vivo COMENTARISTA DA TV PAMPA DE PORTO ALEGRE – sendo investigada diante de denúncias de que milhões teriam sido desviados e absorvidos até pelo narcotráfico. “Segundo o comentarista, foram tiradas notas falsas de medicamentos do Ministério para farmácias fictícias.” / Pelo visto, parece que após os assaltos aos aposentados, se voltaram para os doentes. Cristo não vem mais. Estamos rumo, e rapidamente, chegando à necessidade de restaurarmos a figura de Lampião – o Rei do Cangaço – e blindarmos sua memória com a condição de HERÓI NACIONAL.