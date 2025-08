Coluna Isto Posto

POSSO OU NÃO POSSO?

Cascavel e Paraná - Meu registro de jornalista leva o número 31-32 e está na página 198 do livro oito do Ministério do Trabalho do RGS. Esses números identificatórios estão também na carteirinha do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Carteirinha bonitinha, de couro marrom e está também na carteira de trabalho, a que conhecemos como Carteira Profissional. Pois bem… Nenhum profissional de imprensa está obrigado a exibir em sua atividade essas credenciais, estou fazendo isso agora no início da Coluna de hoje, devido a uma dúvida. Apesar de estar habilitado ao exercício dessa profissão e, estando aqui no Brasil, posso (ou poderia) começar a Coluna de hoje abrangendo o tema que se transformou num escárnio, que vem a ser a prisão do Presidente Jair Bolsonaro e as agressões à Constituição disparadas por Alexandre de Moraes, nomeado por Michel Temer ao STF quando desastroso presidente? Posso ou não posso escrever sobre esse assunto e correlatos? Não sei, mas recomendo – a mim mesmo – não fazê-lo, mesmo por que, tem muita gente presa por aí por apenas dizer o que não agradou aos ditadores de hoje, ativistas e a outros da mesma laia. Assim é que, registro de jornalista para o exercício dessa minha profissão, para escrever colunas como esta, não se faz necessário, mas por questão de cautela apenas identifico minhas credenciais, já que, como sempre ouvi dizer que “prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”, é aconselhável – se não caldo de galinha – pois galinha está quase preço de picanha – aconselhável a prudência, pelo menos até que se volatize essa onda de prisão até de jornalistas, como ocorre com colegas, com o aval daquela parte de “Quintas Colunas” da nossa área.

GRIFE

Nas páginas a informação de que acontecem mais de sete acidentes todos os dias em Cascavel. Perguntamos: “Esperar o que de um trânsito montado por pessoa limitada e apoiada por um Leonaldo Paranhos? E a propósito: Por onde anda quem deixou-nos essa herança, criatura que talvez não reúna condições de conduzir sequer um salão de beleza? Mais de sete acidentes por dia? Coloca na conta do Leonaldo que “nomeou quem nomeou” para um setor de tanta importância e que, ao saírem – ambos – deixam um saldo diabólico como esse aí informado.

FOLHETINS

O Grêmio vai precisar de um ano ou mais para se recompor da incompetência “que Renato lhe impôs”. Já Cascavel certamente irá precisar muito mais prazo para se recuperar do “baque” que levou da lastimável gestão Paranhos. Só de ônibus elétricos foram queimados mais de quarenta milhões… Dinheiro que não dá em árvores.

************

Por falar em árvores, na terça feira mais uma árvore desabou, quebrando postes, rompendo cabos e fios, deixando aquela região do Marista, em Cascavel, às escuras. Foram horas, horas e horas de prejuízos “às escuras” e a árvore, com raiz apodrecida, levou postes, também derrubados por ela, deixou carros amassados e outras consequências. E note-se que foi deixado um esquema com licitação – para cortes de árvores na cidade, que fez e fará a alegria de quem se beneficiou com “mais uma” do Leonaldo.