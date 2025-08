Coluna Isto Posto

O NÉCTAR DOS DEUSES

Cascavel e Paraná - Não foi só a picanha que se transformou em objeto de “vontade que ficou na vontade”. Tente ver o preço dos vinhos “tomáveis” que oferecem por aí. Seus preços estão ficando “impraticáveis.” E o pior é que aquelas alternativas, que nos é possível ser buscadas ali do lado de lá da fronteira, possíveis devido à aproximação regional, aos poucos estão “encostando” nos altíssimos preços dos vinhos oferecidos no Brasil. Assim é que “aquele vinhozinho amigo do jantar de sábado ou almoço de domingo” começa a se distanciar de nós, pobres coitados, vítimas dos responsáveis pela gestão pública confiscada através dos algozes figuras que todos conhecemos, aquelas que levam a sociedade a ser a grande vítima de suas incompetências e que, por sua vez, refletem suas más-ações nos preços de tudo aquilo que precisamos.

GRIFE

Um Ministro da mais alta Corte de um país, dirigir-se ao povo através do gesto obsceno e extremamente insultante como esse da foto e que o mundo viu e condenou (pior do que cuspir na cara do povo como bem disse um deputado) e não pedir afastamento, permanecendo no cargo, é algo que sugere se examinar nesse memo País a aplicação do que se conhece por hermenêutica, em suas sentenças. Afinal, ocupa ele cargo de elevada honra e importância e, seu gesto, queiram ou não, envolve todo o Tribunal do qual faz parte.

FOLHETINS

Tito Muffato – falecido – cidadão exemplar e empresário do ramo mercadista – com quem eu conversava quase todos os dias em sua sala – faz suas então corretas atitudes de então ser lembradas hoje, diante dessa elevada e altíssima onda de preços que nos atropela e, uma dessas lembranças foi quando perguntei a ele sobre a disparada de preços que naquela época ocorria, como hoje. Me esclareceu de forma simples, honesta e compreensível:

– Não são os mercados os responsáveis. É simples provar. Os supermercados só precisam adotar uma política limitada nos preços, baseando-se no índice de lucros, digamos – em três por cento. É essa a diretriz. Se os preços das mercadorias sobem além desse limite nos lucros, fica claro que não somos nós os vilões, a responsabilidade é da política do governo nos outros itens que envolvem o setor e também, assim como, e PRINCIPALMENTE, daqueles que se aproveitam do clima para “METER A FACA NAS COSTAS DO POVO.” – Palavras do saudoso Tito, INFELIZMENTE FALECIDO.