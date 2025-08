Coluna Isto Posto

Na verdade, o “ensaboado” presidente da Câmara busca emplacar o que, tanto a Câmara ou mesmo ele, não podem decidir não apenas sobre Zambelli. A rigor, não podem decidir sobre nada… Sobre Absolutamente nada. As evidências revelam que quem manda no Grupão do qual ele faz parte é o conhecido Xandão e discípulos e, assim mesmo, mandam enquanto contarem com a proteção das “Estrelas da retaguarda”.

Enfim, essas explicações, resumidas aqui, estão no Google com ampliação de detalhes e, detalhes até mais técnicos. Assim é que, e para simplificar se for o caso, se você decidir, para identificar muitos exemplos que nos tem aparecido ultimamente no cotidiano, bastará limitar-se ao que se usa popularmente na expressão sobre um ou outro: “É louco”. Simples, pois: É louco … E pronto! Mas, cuidado mesmo, pois dependendo de quem seja, se louco – ou louca – se tiver sido distinguido com poder…. “o louco ou a louca” pode mandar prender você.

PSICOPATAS : – “Geralmente a Psicopatia é associada a uma condição inata do indivíduo e alguns estudos sugerem que ela possa ser hereditária. No entanto, alguns ramos da psicologia consideram que o transtorno pode ser adquirido por meio de traumas, principalmente na infância. Tentam ser superficialmente normais em relações sociais”.

FOLHETINS

Soube-se agora que, Alexandre de Morais, ao violar as leis dos EUA teve questionada sua ação pelo governo americano que estranhou Xandão usar expediente direto para exigir dados sobre cidadãos de empresas americanas, ao invés de “pedir – por favor – através de Carta rogatória”, via governo. O Ministério da Justiça do Brasil através do “Lewã” (lewandovski) respondeu por escrito que lamentava, mas Moraes era assim, tinha por hábito não respeitar protocolos, mesmo internacionais. Ora, ao alcançar Moraes, hoje, o governo americano responde, quando da alegação pueril de “interferência”, exibindo a carta do próprio governo brasileiro e do Ministério da Justiça – do Lewã – dizendo: “Os senhores mesmos estão confirmando, por carta que aqui está, que ELE MESMO NÃO CUMPRE A LEI! NEM EM SEU PAÍS. Queriam o quê?”

E encerraram. Só faltou colocarem, no final do expediente: Vão se catar… “Magdas”.

Sendo programados detalhes para lançamento de Campanha para “Doação de órgãos” no Brasil. A iniciativa remete-nos constatar um desleixo total de parte de quem recebe fortunas para dar atenção aos interesses do povo. Campanha? Agora? Esse tema já deveria ter sido há anos aprovado em lei, pelos parlamentares, tornando as doações naturais – obrigatórias – quando do falecimento de cada pessoa.

Notícia de ontem aqui, no O Paraná: Gastos do Governo Lula, este ano, já passaram dos três trilhões. Cristo não vem mais.

Acabar com as Autoescolas é mais um entre os objetivos que fazem parte da “pauta da esquerda” no Brasil, ou seja, demolir – por indicação de Antônio Gramsci – tudo aquilo que funciona no País.

MESA DE BAR

Antigamente, diante de uma picanha: “Onde comiam dois, comiam três”. Hoje, no governo do PT-Lula, NINGUÉM da classe média pra baixo come A “ILUSÓRIA, cobiçada e prometida”… O pobre, portanto, só olha e “lambe os beiços”… de longe!!

