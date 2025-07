Coluna Isto Posto

ISOLAR NÃO É PRESERVAR

Cascavel e Paraná - O Ibama e certos ambientalistas é que deveriam ser responsabilizados pela depredação – de parte de caçadores – do Parque Iguaçu, como se constatou através de ultimas reportagens. Soube-se que o Parque foi, está e continuará sendo atingido pela ação de caçadores – como um dentista do Mato Grosso, certa feita, que chegou a ser preso, responsável pela formação de bandos com esse objetivo. Com o fechamento do Parque, com o fechamento da Estrada do Colono, a natureza passou a ser massacrada por ali. E enquanto isso, a ninguém é permitido usufruir daquele local. É a incapacidade e má fé a serviço da agressão.

O Parque já deveria ter sido objeto de estudos e planos para receber pessoas, talvez até em caráter turístico, não afugentá-las. Um marketing proporia visita a Foz do Iguaçu e retorno por dentro do Parque, com exposição de animais, de locais apropriados para paradas, picnics em locais vigiados, enfim, algo racional como é comum em vários países do mundo e não irracional como o fechamento. Algo como o lado aberto que dá acesso às Cataratas e Macuco Safari.

É até cômico e a comicidade ajustada a discutíveis palhaçadas: “Do lado de lá pode… do lado de cá não pode”. Enfim, como é duro lidar com certo tipo de gente, é pior que lidar com animais, tanto que dentro do Parque, devido às circunstâncias, os animais estão sendo dominados e abatidos. (negrito itálico)As pessoas precisam ser atraídas e disciplinadas junto à natureza e não afugentadas como imaginam ativistas e como a estupidez e a irreverência esquerdista propaga.

GRIFE

E para quando o Alexandre de Moraes vai determinar o inicio da reconstrução do MURO DE BERLIM AQUI NO BRASIL ???

FOLHETINS

A mim não parece que a taxa de 50% estabelecida pelos EUA sobre os produtos brasileiros tenha sido decretadapelo Donald Trump. As evidências mais que revelam que a tal taxa surgiu por ter sido “provocada” pela criatura que se conhece por Lula. Só petista não vê isso.

Filho de Zé Dirceu perde eleição no PT para o comando do PT. A perda deve estar estimulando o “rebento” a concluir: “Acho que o Papai não é mais aquele”!