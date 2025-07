Coluna isto Posto

RUA DA AMARGURA

Cascavel e Paraná - No último sábado e domingo este nosso O Paraná, publicou uma matéria na página seis, no Caderno Geral, relacionada com as obras da rua Carlos Gomes. A mesma se identificou para com o leitor através do seguinte título: (negrito itálico) “Obra da Carlos Gomes termina com valor 4,7 menor do que o contrato.”

Mais de 53 milhões seriam os gastos com a recuperação de uma rua, pela qual os cofres públicos já haviam pago e, então, voltaram a pagar e voltaram a pagar incluindo os massacrantes aditivos que, em quase toda obra pública são anexados aos custos, uma forma que se desvia do que foi tratado através de concorrência pública, naquele caso transforando a Carlos Gomes, para o povo, numa espécie de “Rua da Amargura”. Por que houve necessidade de reformas na Carlos Gomes? Certamente devido ao serviço quando de sua construção.

Enfim, hoje todo mundo sabe o que vem a ser “licitações, na área pública” e como é tratado o assunto – diga-se ao sabor da revelia, pois altera-se por meio dos expedientes que inventam ao sabor tanto do executivo, que é quem contrata, como da fiscalização que inexiste de parte da Câmara. Mas, a Coluna está aqui hoje tratando desse expediente devido a uma outra ótica, ou seja, a ótica do valor e é aí que a atenção nos é chamada: “Já viram??

Bastou Leonaldo Paranhos deixar a Prefeitura para se notar que até valores de obras – licitadas – ao invés de pisotear o caixa público… ao contrário… DIMINUI. Isto é incrível, diria, quando vivo, o Homem do Baú. Leonaldo foi embora, o preço abaixa. Repete-se;

…Isso é incrível. Teme-se, pela Secretaria do Turismo, daqui prá frente, para a qual o “dito cujo” foi nomeado.

GRIFE

Grêmio precisa tentar neste ano permanecer na série A e planejar fazer time para o ano que vem, na tentativa de superar “a desgraça” deixada por Renato Portalupi. Este ano o time não preza nem suas tradicionais camisas tricolores, lindas, atraentes, admiráveis, que empolgam e motivam quem em campo as vestem. …O time tem jogado de branco. Tem quinta Coluna lá nos bastidores do Grêmio.

FOLHETINS

O Portal Bill Gates – mais conhecido como portal do MSN – além de ultrapassar os limites do aceitável em tendências contra Jair Bolsonaro, agora estimulou aumento de rejeição ao colocar em sua página inicial a foto do Lula, em seu habitual estado rancoroso. Dificil engolir aquilo.

Num país ordenado e organizado jurídica, política e administrativamente de forma racional e competentes os setores responsáveis pela vigilância do dinheiro dos aposentados – o que foi roubado – É QUE TERIAM QUE JÁ TER AGIDO EM BUSCA DE DETALHES QUE VIESSEM RESSARCIR AS VÍTIMAS. O que apelidaram de Governo é que já teria até mesmo que ter devolvido o que foi surrupiado e que estava sob sua guarda. Mas, esperar o que disso que aí está e que ainda debocham chamando de “administração”?? Afinal, estamos no Brasil, país em busca de um nome de fantasia que o identifique com a turbulência que a incompetência governamental o jogou e o conduz.