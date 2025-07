Coluna Isto Posto

A HORA DO DIVÃ

Cascavel e Paraná - Bruce Willis – um dos mais marcantes e talentosos atores do cinema, está demente. E a demência que lhe envolveu está progredindo e seus familiares adiantam que não há cura, exige, sim, cuidado e muito cuidado. Isso nos remete à lembranças da posição de Marco Aurélio Melo, ex-ministro do STF que, segundo editorial do jornal O Estado de São Paulo de três ou quatro dias atrás, criticou o que considera “desvios de função e finalidade”, alertando para a necessidade de ser necessário – em um de seus ministros – *rigoroso exame psiquiátrico*. Sim. Está lá, no Estadão. “Exame psiquiátrico.” Repete-se: A sugestão é de um “Ex-ministro do Supremo” e que, em seu devido tempo, foi também *Presidente do STF*. Ora, “exame psiquiátrico” vem a ser – no entendimento de nós, leigos – uma espécie de “Exame de Sanidade Mental”.

Presume Marco Aurélio Melo, pela recomendação, algo semelhante ao que acometeu o artista Bruce Willis?? Assim é que, frente a tal – digamos – “diagnóstico”, nos é lícito perguntar: A Sociedade Brasileira corre riscos mais sérios do que os que enfrentou até aqui, riscos que a levaram a condição de incredibilidade até mesmo de várias outras autoridades judiciais que também já se pronunciaram em torno de medidas adotadas totalmente inversas ao que se enquadra como legais frente à Constituição brasileira??

Diante de tão grave advertência de um Marco Aurélio Melo, quais “chamadas autoridades” precisam se manifestar de forma urgente? A falta desse exame sugerido nos envolve, como sociedade, em grau de risco maior do que já nos abateu através do chamado tarifaço?? Precisamos saber sobre isso, pois “a vida é uma só e é nossa… ”É nossa vida”, não a de quem quer que seja e esteja exorbitando de seus limites.

A vida é nossa e só temos uma, sim, só uma. E, por isso, como nossos familiares alimentam a curiosidade, perguntando em grau de apreensão – sabendo dos horrores de uma guerra: “Vamos prá guerra???”, – compreensível, pois incluíram nesse conflito nada menos do que o Presidente da mais poderosa, econômica e bélica Nação do Mundo, tão poderosa que junta as demais que se dizem “poderosas” e sobre elas se sobrepõe com vantagens bélicas e econômicas inequívocas…entenda-se os Estados Unidos.

GRIFE

Demência levou Nero a botar fogo em Roma e Torquemada a queimar gente na fogueira.

FOLHETINS

